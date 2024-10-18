📸 От АПЛ до Серии А: кто из клубов Европы продает самые дорогие футболки, а кто самые дешевые?

Журналисты итальянского издания Calcio e Finanza пробежались по интернет-магазинам клубов из топовых европейских чемпионатов, чтобы выяснить, у какой команды выгоднее всего покупать футбольные джерси.

Результаты итальянский журналистов неутешительны: во всей Европе наблюдается рост цен на футбольную форму. В среднем по региону болельщику придется выложить 89,6 евро за стандартную майку любимой команды – без нашивок и дополнительных надписей. Самые высокие ценники в Италии, средняя цена футболки клубов из Серии А составляет 95,4 евро.

За последние годы цена на футбольные джерси в Европе выросла на 21%: в сезоне-2016/17 году одна футболка стоила в среднем 74 евро. Самый большой рост показала АПЛ, где стоимость майки выросла на 41% – с 63 до 88,6 евро.

График изменения стоимости футболок европейских клубов.

Часто болельщики хотят кастомизировать футболку – добавить на нее фамилию игрока, нашивки чемпионата, спонсорские патчи. За каждую деталь преданному фанату придется доплатить.

В среднем в европейских чемпионатах такая «улучшенная» футболка стоит 112,5 евро. Самые дешевые майки с дополнительными элементами продают клубы Ла Лиги – 97 евро, а больше всего денег просят команды французской Лиги 1 – 122 евро.

Средняя цена «улучшенной» футболки в топ-5 европейских чемпионатов.

Покупка персонализированной футболки может здорово ударить по карману болельщика. Стоимость джерси в среднем составляет около 3% от средней месячной зарплатой в исследуемых странах. В Италии этот показатель достигает рекордные 4,6%, а самый низкий показатель в Германии – 2,8%.

Кто же из европейских клубов продает самые дорогие футболки? Вы удивитесь, но главными капиталистами Европы оказались ребята из «Наполи» – за персонализированную футболку неаполитанцев придется выложить 155 евро.

В рейтинге клубов с самыми дорогими джерси доминируют французские команды. Скромняги «Мадрид», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» расположились в конце рейтинга.

Топ-10 клубов Европы с самыми дорогими футболками:

Выгоднее всего затариваться в фан-шопах испанских команд, а особенно в магазинах «Лас-Пальмас», который продает кастомизированные футболки за 80 евро. В рейтинге самых дешевых маек Европы из неиспанских команд лишь французский «Анжер» и английский «Ипсвич».

Топ-10 клубов Европы с самыми дешевыми футболками:

Ну а если денег нет, а футболку купить очень хочется, можно обратиться к подделкам: азиатскому рынку есть, чем порадовать и развеселить экономных поклонников футбола.

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