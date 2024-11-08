«Стоимость их состава больше нашего в 124 раза!» В топ-25 самых дорогих игроков Лиги конференций – 21 футболист «Челси»

«Челси» блестяще начал свой путь в Лиге конференций. В первых трех матчах турнира команда одержала три победы с суммарным счетом 16:3. Последним от команды Марески пострадал армянский «Ноа»: «синие» забили сопернику восемь безответных голов.

С точки зрения финансов, лондонцы абсолютно доминируют в турнире. О финансовом разрыве говорил и «Ноа»:

«Чего вы все на самом деле ожидали от матча с одной из лучших команд мира, которая не должна выступать в Лиге конференций и стоимость состава которой в 124 раза превосходит нашу?»

В топ-25 самых дорогих футболистов Лиги конференций вошел 21 игрок «Челси». Лишь четверо спортсменов в рейтинге не представляют «синих»: Витор Роке («Бетис»), Альберт Гудмундссон («Фиорентина»), Майкл Кайоде («Фиорентина») и Джовани Ло Чельсо («Бетис»).

Топ-25 самых дорогостоящих игроков Лиги конференций сезона-2024/25

С таким составом «Челси» обязан брать Лигу конференций?

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