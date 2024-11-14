🎥 Рой Кин отправил Гарначо работать на завод! Легенда мощно прошелся по менталитету молодого игрока

Алехандро Гарначо встретил недружелюбного фаната, который полез к футболисту с непрошенными советами . Отношение болельщика сильно задело аргентинца. В следующем матче Гарначо не стал праздновать гол, Фернандеш объяснил решение молодого игрока тем, что он потерял веру фанатов.

Менталитет 20-летнего Алехандро обсудили Иан Райт, Рой Кин, Джилл Скотт, Гари Невилл и Джейми Каррагер в новом выпуске подкаста Stick to Football. Между Кином и Райтом даже разгорелся спор: первый критиковал Гарначо, а второй, напротив, поддерживал.

Рой настаивал на том, что профессиональный футболист должен стойко переносить критику и не прислушиваться к пустой болтовне фанатов. Иан уверен: для столь молодого игрока, как Алехандро, нормально быть эмоциональным.

Кин: «Неважно, что происходит, если ты забиваешь гол, отпразднуй его! Отпразднуй!»

Райт: «Он 20-летний игрок, он все еще проходит через свой путь. Это [стычка с фанатом] повлияло на него так сильно, что он не стал праздновать».

Кин: «Да никакая критика не должна мешать тебе праздновать голы».

Райт: «Все дело в том, насколько сильное влияние на него оказала эта ситуация».

Кин: «Он только что забил блестящий гол, в его голове должна быть лишь мысль о том, что это самое лучшее чувство. Я слышу тебя, Райти, но я с тобой не согласен».

Райт: «Я пытаюсь взглянуть на ситуацию с точки зрения Гарначо. Это повлияло на него так сильно, что он отказался от празднования. Я знаю, что это самая грустная вещь в мире – когда футболист забивает и не празднует по таким причинам».

Кин: «Слушай, они играют, чтобы забивать голы. На трибунах сидят фанаты, которые проделали большой путь, заплатили целое состояние, чтобы попасть на стадион. А он говорит, что кто-то сказал ему что-то неприятное. Ты забил блестящий гол, можешь этим насладиться. Он может обижаться, высказываться в соцсетях. У «Юнайтед» сейчас непростое время, и если молодой игрок не способен насладиться своим голом за «Манчестер Юнайтед», знаешь, что ему нужно сделать? Найти другую работу! Если бы он работал на заводе, там бы ему за такое прилетело!»

В разговор вступила Джилл: «Самое ужасное, что это был фанат «Ман Юнайтед». Болельщик «Ман Юнайтед» начал объяснять ему, как правильно играть. Он еще и говорил это прямо ему в лицо».

Кин: «Так не надо слушать этого идиота! Идиотов полно везде! Сраные идиоты повсюду! Если его такое расстраивает, пусть ищет другую работу».

Чья точка зрения вам ближе – Роя или Иана?

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