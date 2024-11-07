🎥 Фанат пытался оскорбить Гарначо. Соцсети в восторге от ответа Алехандро обидчику

«Манчестер Юнайтед» готовится к домашнему матчу Лиги Европы против ПАОК. Перед игрой Алехандро Гарначо раздавал автографы болельщикам, собравшимся у «Олд Траффорда», как вдруг услышал от одного из фанатов:

«Гарначо, сегодня ты должен пасовать лучше, пожалуйста. Сегодня пасуй лучше, забей гол и поработай над своим первым касанием».

«А ты почему сам не играешь?» – ответил аргентинец.

Соцсети оценили ответ Алехандро:

💭 «Хорошо сказано, Гарначо!»

💭 «Хотя мне и не нравится Гарначо, это абсолютно идеальный ответ».

💭 «Прожарка от Гарначо одной фразой».

💭 «Нравится тебе кто-то или нет, но иногда ты должен проявлять немного уважения. Чувствую себя неловко из-за этого парня. Гарначо хорошо ответил».

💭 «Сам он ничего не добился, но напоминает профессиональному игроку, что нужно работать над первым касанием. Выглядит жалко».

💭 «Как позорно выглядит взрослый мужчина, который за несколько часов до начала матча стоит на улице, чтобы оскорбить игроков. Гарначо нашел идеальный ответ для таких идиотов».

«Ман Юнайтед» после трех матчей общего этапа Лиги Европы набрал три очка и расположился на 24-й строчке турнирной таблицы.

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