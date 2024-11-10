В последнем матче под руководством Ван Нистелроя «Ман Юнайтед» обыграл «Лестер» со счетом 3:0. Первым в своей юбилейной встрече забил Фернандеш, затем Кристиансен срезал мяч в собственные ворота.

Точку в противостоянии красиво поставил Гарначо, но взятие ворот Алехандро праздновать не стал.

Капитан что-то сказал младшему товарищу по команде, и Алехандро все же послал трибунам поцелуй.

Бруну общался с аргентинцем и после финального свистка.

Фернандеш объяснил, почему Алехандро не отпраздновал гол:

«Гарначо считает, что потерял доверие некоторых болельщиков. Я сказал ему не обращать внимание, люди всегда будут жаловаться, но при этом многие его любят и ценят. Я попросил его отпраздновать гол, он особенный игрок.

В нашей команде есть те, кто делает разницу, именно они приносят нам победы. Гарначо – один из таких игроков. Мы хотим, чтобы они забивали в каждом матче, но это невозможно».

Болельщики в соцсетях поддержали Гарначо:

💭 «Медиа и хейтеры в интернете убили в этом парне любовь к футболу. Вам всем должно быть стыдно».

💭 «Многие болельщики «Манчестер Юнайтед» не понимают, что они имеют. Ужасно грустно, что на Гарначо обрушивается столько ненависти. А ведь он наш лучший игрок в этом сезоне».

💭 «Вы когда-нибудь видели настолько расстроенного игрока после того, как он забил гол? Болельщикам стоит серьезно задуматься над своим отношением к этому парню».

💭 «Бруну показал, что он настоящий лидер. Гол Гарначо был невероятным, стало ясно, что команда его поддерживает. Фанаты могут быть жестокими, но настоящие болельщики знают и ценят его талант. Продолжай блистать, Гарначо. Главное в футболе — стойкость и умение доказывать, что люди неправы!»

💭 «Мы должны помогать игрокам поддержкой, а выходит наоборот. Ненависть и негатив влияют на игроков, это становится проблемой, которую мы усугубляем. Ситуация с Гарначо это ярко показывает».

Что думаете о критике в адрес Гарначо?

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