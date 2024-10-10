🎥 Рой Кин назвал Эриксена «дураком». Легенда «МЮ» разнес Кристиана за слова после ничьей с «Твенте»

Кристиан Эриксен стал главным героем встречи «Ман Юнайтед» и «Твенте» в первом туре общего этапа Лиги Европы. Датчанин открыл счет, а во втором тайме совершил ошибку , после которой соперник поразил ворота Онана. Матч закончился ничьей 1:1.

После игры Эриксен объяснял результат встречи журналистам: «В конце концов, наших усилий оказалось недостаточно. Это только что было сказано в раздевалке... похоже, соперник хотел победы больше, чем мы, а это неправильно».

В новом выпуске подкаста Stick to Football ведущие Джилл Скотт, Иан Райт, Гари Невилл и Рой Кин обсудили результаты «красных дьяволов» в компании еще одной легенды «МЮ» – Уэйна Руни.

Комментарий Эриксена после ничьей с «Твенте» серьезно задел Кина. Ирландец несколько раз вспоминал слова Кристиана, а в какой-то момент на эмоциях назвал датчанина дураком:

«Эриксен – опытный игрок международного уровня. Очень опытный. В последние несколько недель он вернулся в стартовый состав «Юнайтед», потому что, по словам коуча, он хорошо работает на тренировках.

Пару недель назад он выходит к журналистам и говорит, что соперник хотел большего, чем его команда. Даже если у тебя возникло такое ощущение, даже если ты действительно так чувствуешь, ты, черт возьми, не должен этого говорить, ты, дурак!»

«Кто-то должен подойти к нему и одернуть: «Зачем ты говоришь о нас такое?» Мне было бы отвратительно само чувство, что соперник хотел победы больше, чем мы. Всегда стараешься сделать так, чтобы подобная мысль даже не приходила никому в голову.

Футбол – это и давление, и ожидание, и удовольствие. В свое время мы побеждали не каждую неделю. Были времена, когда у нас вообще ничего не получалось, это очевидно. Но мы несли эмблему «Манчестер Юнайтед», всегда помнили историю клуба», – добавил Рой.

Согласны с критикой Кина?

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