🎾 Форлан решил стать теннисистом в 45 лет! Сегодня дебютирует на профессиональном уровне в парах 😱

Диего Форлан - чуть ли не культовый нападающий 21 века. Забивал красиво и в важный момент.

45-летний уругваец уже давно закончил футбольную карьеру, но не спортивную! Сегодня Форлан - профессиональный теннисист.

Диего дебютирует на родине - в Монтевидео.

Любопытно, что Форлан шел к этому уже давно. Еще в 2003-м, выступая за «Манчестер Юнайтед», Диего всерьез соперничал с товарищами по команде на корте:

«Мне бросил вызов Руд ван Нистелрой. На матч пришли Фердинанд, Невилл, Скоулз и даже Фергюсон. Тренер даже поставил деньги на мою победу, зная мои теннисные навыки.

Все просто ожидали, что я выиграю, но давление было серьезным. И никто не знал, что внутри я думал: «Я должен победить!» Я был лучше Руда, но оказалось, что он тоже играл в детстве.

Я победил на тай-брейке».

Теперь же уругваец готовится к турниру Международной федерации тенниса (ITF) Masters Tour. Дебют состоится уже сегодня. Напарником Форлана станет Федерико Кория.