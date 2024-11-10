«Кто не был? Я! Приезжай завтра!» Дзюба мечтает о сборной даже после 0:4 от «Спартака» – но Карпину звонить не хочет

Репортаж Ярослава Сусова.

«Спартак» и «Акрон» до этого никогда не играли в РПЛ, но их дуэль задолго до первого матча в лиге стала особенной.

А сейчас ее лично разогрел Артем Дзюба – обычно экстрамотивированный и заряженный на матчи с бывшими командами.

К тому же он вдруг создал шум перед паузой на матчи сборных внезапной публичной просьбой себя вызвать – в последнем туре перед Брунеем и Сирией не забил, получил 0:4, но вернулся к этой теме ярко.

У «Спартака» и «Акрона» кубковая предыстория. И много клубных связей

Полтора года назад «Акрон» стал главной сенсацией Кубка России. Команда выбивала московских соперников из РПЛ подряд: дома обыграли «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1 – 7:6 по пенальти), в гостях прошли «Динамо» (0:0 – 4:1 по пенальти).

Но самая громкая и яркая победа – в апреле над «Спартаком».

В сезоне-2022/23 «Акрон» играл в 50-тысячном Жигулевске и распоряжался бюджетом на уровне середняка ФНЛ. До выхода в главную российскую лигу было далеко – заняли только седьмое место в Первой лиге. Уже тогда «Акрон» отличался от многих частными деньгами, стилем и работой в медиа, а тот матч со «Спартаком» – вероятно, самый яркий в истории местного футбола. «Акрон» тогда всей командой уже пел победную «Седую ночь».

С тех пор до новой встрече в составе лишь трое: стартовые вратарь Сергей Волков и правый защитник Константин Савичев, в запасе – полузащитник Максим Палиенко.

Но связь со «Спартаком» осталась. Например, генеральный директор «Акрона» Алексей Власов раньше работал начальником билетного отдела и коммерческим директором «Спартака», он участвовал в запуске «Лукойл Арены».

Капитан Константин Савичев числился в «Спартаке» до 2017-го. Стабильно играл за «Спартак-2» с 2013-го, но только один раз попал в заявку на матч основы – против тульского «Арсенала» в первом туре чемпионского сезона-2016/17.

Другой важный игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев все-таки выходил за «Спартак» три раза на замену в еврокубках и чемпионате. Но сразу после этого ушел в «Рубин».

А главная связь «Акрона» и «Спартака» – Артем Дзюба.

«Будем Дзюбе свистеть. А так хороший футболист». Ненависть угасает, но запас был большой

У Дзюбы хорошо известная скандальная история в «Спартаке», так что его приезд в Москву всегда был событием для болельщиков команды: встречали свистом, криками и баннерами. Дзюба и сам не стеснялся называть фанатов сектантами.

После ухода из «Зенита» и с появлением Fan ID негатива именно на арене по меньше. Перед матчем с «Акроном» болельщики «Спартака» говорят о Дзюбе без восторга, но и без откровенной ненависти.

27-летний Дмитрий следит за «Спартаком» с шести лет, а его любимый игрок – Роман Павлюченко. Дмитрий даже забыл, что Дзюба сейчас играет в «Акроне».

«Дзюба в «Акроне» сейчас? Правда? – говорит он Спортсу. – Ничего я про него не думаю. Тема, кошелек… Уже клише такое. Посмотрим, как он. Я никак к нему не отношусь. Смотрю некоторые передачи с ним на ютубе, со Слуцким, у Азамата Мусагалиева. Смешно шутит иногда. Конечно, если забивает «Спартаку», небольшая досада есть, но личной неприязни ни к нему, ни к Глушакову у меня нет. Пусть играет, забивает под закат карьеры.

Он не спартаковец и не зенитовец. Просто российский игрок, в свое время много забивал. Там [в «Зените»] он особо никакого вклада не оставил, ничем не запомнился, кроме костюма Дедпула . Поиграл, позабивал… Чемпионство – это же команда, а не игрок. У них много чемпионов».

Другие болельщики реагируют на фамилию Дзюбы с большим раздражением. Олег не забыл, что Артем в «Акроне», но не уверен, что на него вообще стоит обращать внимание.

«Дзюба? Чего там выделяться? – реагирует он на вопрос Спортса. – Посмотрим, как он будет вообще играть. Он много заявлений сделал. Я к нему отношусь не очень. Но каждый имеет право жить так, как хочет. Все, что вне поля, эти истории, видео… Мне кажется, для футболиста это лишнее, можно и без этого обойтись. Черенков, Титов – спартаковцы, а Дзюба – и не спартаковец, и не зенитовец, и не ростовец. Проходной персонаж».

Вот и 17-летний Тимофей относится к Дзюбе без негатива. Правда, предупреждает, что будет свистеть Артему с трибун.

«Дзюба, конечно, плохо поступал, переходил в разные команды. Будем свистеть против него. А так, в принципе, хороший футболист.

– Так зачем свистеть, если хороший футболист?

– Потому что переходил в «Зенит», против нас хорошо играл, даже оскорблял и не уважал. Да и сам переход в «Зенит»… Он ни в одной команде долго не сидит, любитель везде поиграть. У него же семь команд в РПЛ было!»

«Он достоин» vs «Я бы не давал шанс». Так звать Дзюбу или не звать?

Перед матчем со «Спартаком» Артем дополнительно подогрел: заявил, что очень хотел бы сейчас – в 36 лет – хотя бы разочек сыграть за сборную.

Артем вне команды чуть больше трех лет. Он выводил Россию капитаном и забивал Дании в последнем матче группового этапа Евро-2020 (и последнем матче Станислава Черчесова). А как пришел Валерий Карпин – ноль вызовов.

И Артем соскучился: «Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны, – сказал Дзюба «Матч ТВ». – Когда весь стадион поет и мурашки по телу, ты просто закрываешь глаза и наслаждаешься моментом. Ты играешь от сердца, со страстью, ты ради этого в сборной. Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы»

Но у Дзюбы есть и личный интерес. Они вместе с Александром Кержаковым лидируют в гонке бомбардиров за всю историю, по 30 мячей: у Кержакова – за 90 матчей, а у Дзюбы – за 55. Впереди – Бруней, один из самых слабых соперников сборной в истории .

«Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол» – попросил Дзюба. И понеслось.

Против его вызова и «искусственного» рекорда Юрий Семин, Юрий Никифоров, Руслан Нигматуллин, Владимир Пономарев и комментатор Тимур Журавель, за – Александр Мостовой, депутат Дмитрий Свищев и комментатор Дмитрий Губерниев.

У болельщиков «Спартака» перед матчем тоже разделились мнения.

17-летний Тимофей (он собрался освистывать Дзюбу) – за.

«Можно дать ему шанс на пару матчей. Вроде начал показывать игру. Не как раньше. Думаю, он достоин шанса. Он достоин.

– Несмотря на то, что будете свистеть?

– Да. За сборную болеют же люди со всей России, там неважно, за какую команду ты играешь. Я помню матч с Испанией на чемпионате мира, смотрел матчи с Бельгией и Португалией, до этого сборную не смотрел. Так что для меня Дзюба и Головин главные игроки в сборной, а в истории – Титов, наверное. Но сейчас же нет сложных матчей, только товарищеские. Можно было бы дать Дзюбе сыграть под конец карьеры».

27-летний Дмитрий – тоже. Чисто из-за уровня соперников сборной и важности матчей: «Карпин сказал: «Вызываются игроки, которые достойны». Может, Артем заявит о себе. Но я бы на последний матчик, завершить, попрощаться с футболом, выпустил бы на замену на 10 минут. Какая сейчас сборная? Мы же не на чемпионате мира выступаем, а товарняки бесполезные играем».

А вот болельщик Олег – жестко против: «Думаю, Карпин не ждет его в сборной. Там другие приоритеты, хоть мы и играем против таких команд, которым может любой забить. Даже Дзюба. Много игроков хорошо играет, но не всех же в сборную вызывать. Тем более возрастных.

У Карпина есть концепция, философия и видение, он от нее отталкивается, берет молодых и скоростных. Понятно, что у Дзюбы есть качества – может стоять всю игру, подставить ногу возле штанги, ковырнуть пяткой и попасть на дурачка. Но и это нерегулярно.

Я бы не давал шанс. Есть другие игроки, с которыми можно работать. Смысл его тянуть? У него шансов было много, какими-то воспользовался, какими-то – нет. Надо дать дорогу молодым. Меня бы на месте Карпина волновала сборная, а не рекорды Дзюбы. Да, когда-то сделал что-то приличное в «Спартаке» и «Зените». Он не такой игрок, чтобы пиариться и крутиться вокруг. Уйдет на пенсию – и пусть мемуары пишет».

Так что в матче со «Спартаком» Артему Дзюбе предстояло показать, стоит ли дать ему шанс еще раз «заковырять» гол в сборной.

Дзюба не успевал и злился.

Артем Дзюба перешел в «Акрон» уже по ходу сезона и ярко начал: забил «Ростову» Карпина, отдал голевые против «Краснодара» и «Химок», а потом получил мышечную травму.

Неделю назад Дзюба вернулся – забил «Крыльям» после выхода на замену и приготовился к «Спартаку». Так что в Москве нападающего выпустили с первых минут.

И Артем неожиданно тепло вышел на поле. Никаких провокационных жестов и заявлений. Наоборот, обернулся и похлопал всему стадиону. Каждой трибуне – даже спартаковской.

Уже на первой минуте принял мяч после заброса. Потом окажется, что это важный элемент тактики «Акрона».

На 12-й минуте Дзюба впервые на экране стадиона. Его встречают мощным свистом. Потом так каждый раз.

Видно, что Артем уже не очень успевает за мячом. Старается и прессингует, возвращается помогать защитникам на стандартах, но не тянет рывков в контратаки.

Особенно ярко – на 23-й минуте. Стефан Лончар убежал с мячом после стандарта, но пасовать было некому. Артем Дзюба отставал, догонял только вторым темпом.

В атаке Дзюба выбирает соперников поменьше и часто просит пас – забросом, конечно. На угловом Артем поддавливал Манфреда Угальде, при штрафном – Олега Рябчука. Но вскоре его раскусил почти двухметровый Срджан Бабич. У «Акрона» и так почти не было моментов – «Спартак» придавливал весь первый тайм. А гол Угальде в середине первого тайма тольяттинцев надломил.

Мяч совсем перестал доходить до Дзюбы – он выговаривал и Владимиру Хубулову, который неудачно скинул, и Жилсону Беншимолу, не так отдавшему передачу, и вратарю Сергею Волкову, неточно выбившему мяч на Артема.

Дзюба так разозлился, что в конце первого тайма уже сам не успел за мячом после передачи в его сторону – обогнал Бабич. Артем расстроился, посмотрел вверх, побежал отрабатывать назад – и сфолил в центре поля. Даже варежки снял на эмоциях. Или просто прогрелся.

«Это худший первый тайм за все время, что я тут работаю, – описал тренер Заур Тедеев. – Мы отошли слишком низко. Мы готовились выше играть в обороне и прессинговать, у нас не получилось. Слишком далеко приходилось доставлять мячи до Артема. Мы постарались все изменить во втором тайме, но из-за второго мяча не получилось».

Второй гол доломал «Акрон». Сэйвы вратаря Волкова не помогали, владеть мячом почти не получалось, а «Спартаку» удался заброс в том стиле, на который рассчитывал соперник: Кристофер Мартинс принял пас Алексиса Дуарте, скинул мяч Угальде, форвард в упор пробил мимо Волкова.

При 0:3 Дзюба попытался в ответ сам пролезть с мячом через половину поля на фланге. Бился с несколькими спартаковцами, оттолкнул Рябчука, но мяч ушел в аут, а Дзюба – с поля. Артема заменили, и он не стал оставаться на скамейке, сразу раздевалка.

Еще один гол Угальде и удаление Бакаева он уже не видел.

– Почему ушли в подтрибунку?

– Чтобы все свои эмоции выплеснуть, – сказал Дзюба после матча. – Это была плановая замена. Когда ты проигрываешь 0:3, плевать, поменяли тебя или нет. Потом, когда смотрел игру по телевизору, видел, что у нас возникали моменты. Расстроился, ведь тут бы я помог команде, потому что «Спартак» булочки свои подрасслабил».

Заур Тедеев похвалил Артема: «Отдельными эпизодами у него что-то не получалось, потому что в первом тайме мы находились слишком глубоко и далеко от ворот, а нападающий не может играть слишком глубоко. Тем более такой, как Артем. Но он оказывает серьезное психологическое давление на всех защитников в России. Было видно отдельными эпизодами и здесь. Он может намного лучше, но на это были причины. Мы в целом выглядели не очень хорошо. Надо было больше рисковать и быть спокойнее.

– Много дискуссий вокруг Артема Дзюбы и сборной России. Он заслуживает?

– Такой игрок своими действиями в любое время может заслуживать многого. Тренерский штаб сборной понимает, что они делают. Но, возможно, Артем, если бы не получил травму… Ему было бы легче на это рассчитывать. Он пропустил какое-то время, его восстановление стало ключевым. Мы очень жалеем, что он выпал на две-три недели. Может быть, это тоже повлияло. Мне сложно отвечать на этот вопрос. Я не разговаривал с Валерием Георгиевичем. Но если он меня спросит, я безусловно за то, чтобы он был в сборной».

Несмотря на разгром почти без моментов, Артем Дзюба продолжил рассуждать о сборной.

– Иногда сидит в голове: если бы я сейчас был в «Спартаке», забил бы пять мячей. На самом деле, если нет ни одного прострела или передачи… Нападающий зависим от передач.

– Слышали ваши слова про сборную, что хотите сыграть. Но вы не попали в окончательный список.

– Не удивился. Думаю, что шансов мало, но время покажет.

Когда речь про сборную, кто‑то говорит, что нельзя искусственно вызвать… Посмотрите сейчас: люди или не играют вообще в РПЛ, или вызываются очень странно. Из «Ростова» – человек семь, а команда шла ниже «Акрона».

Поэтому, когда говорят, кто достоин или нет, это очень спорное заявление. Когда туда вызываются игроки, которые находятся на последнем месте или в зоне вылета, о чем говорить?

Всегда считал, что сборная – место, куда вызываются сильнейшие, независимо от возраста. Сейчас, к сожалению, в сборную вызываются не все. Кто не был в сборной? Я! Приезжай завтра! Вот это расстраивает.

– А ты готов позвонить Карпину?

– Нет».

Похоже, единоличный рекорд в сборной так и останется для Дзюбы неосуществленной мечтой.

4:0 «Спартака» – с дублями Угальде и Бонгонда. Дзюба терпел «большой разнос» от тренера

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Максим Богодвид, Владимир Астапкович, Александр Ступников, Владимир Песня