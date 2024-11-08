📹Мак Аллистера очень тепло встретили в «Брайтоне». Но идиллию подпортил воспитанник «Ливерпуля» 😂

На прошлой неделе «Ливерпуль» дважды успешно сыграл против «Брайтона» − победили в гостях в Кубке Лиги (3:2) и дома в АПЛ (2:1). Для одного из игроков «красных» матчи были особенно приятными, ведь на «Фалмере» он зарекомендовал себя наилучшим образом.

Речь, конечно же, про Алексиса Мак Аллистера. Аргентинский хавбек в подтрибунке тепло поприветствовал работниц «Брайтона» и одна из них даже сказала ему, что в клубе по Алексису скучают.

Эту милую встречу и гармонию нарушил Кертис Джонс, который шел одним из последних. Услышав фразу про то, что по нему скучают, воспитанник «Ливерпуля» выдал: «Так вы можете вернуть его обратно».

Очевидный дружеский подкол, а может нет? Если Алексиа не будет, то Кертису точно будут предоставлять больше игрового времени 🤔