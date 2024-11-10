📹Нуньес − человек-мем. Не забил явный момент, но ранее отличился в более сложной ситуации

Форвард Дарвин Нуньес играет за «Ливерпуль» уже третий сезон и кажется, что уругваец до сих пор не до конца адаптировался к клубу и новой лиге. Иначе как можно объяснить то, что происходит с футболистом?

На 20-й минуте матча с «Астон Виллой» игроки «Ливерпуля» убежали в контратаку «три в два». Защитник гостей уронил Салаха и мяч оказался у Дарвина Нуньеса. Уругваец сблизился с вратарем, а затем послал мяч с очень острого угла точно в цель.

Через десять минут уругваец получил шанс сделать дубль. «Ливерпуль» убежал в контратаку и Нуньесу удалось оторваться от защитника. Оставалось только войти в штрафную и переиграть вратаря. Но ворота оказались слишком маленькими.

Юрген Клопп не смог решить эту сложную уругвайскую задачу. Сможет ли Арне Слот?