🎥 Душераздирающие крики Милитао после травмы «крестов». Эту запись тяжело слушать

В матче 13-го тура Ла Лиги против «Осасуны» Эдер Милитао получил разрыв «крестов» с поражением менисков. В прошлом сезоне бразилец столкнулся с подобным повреждением на левом колене, сейчас пострадало правое.

Камеры DAZN запечатлели момент, когда бразилец, получив травму, упал на газон «Бернабеу» и закричал от боли. Крики Эдера тяжело слушать. As делится звуковой дорожкой:

Согласно сообщениям в прессе, из-за травмы «крестов» Милитао пробудет в лазарете около девяти месяцев. В прошлый раз бразилец вернулся в строй немного раньше ожидаемых сроков.

«Мадрид» столкнулся с кризисом травм среди игроков обороны. Из защитников в строю остались только Тони Рюдигер, Ферлан Менди, Хесус Вальехо и Фран Гарсия. Сообщалось, что «сливочные» планируют подписать защитника зимой, главный вариант «Реала» – Эмерик Лапорт.

Пожелаем Милитао скорее восстановиться.

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