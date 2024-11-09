📸 «Мадрид» за тайм лишился трех игроков. Милитао после травмы плакал и громко кричал – похоже, снова «кресты»

За один тайм матча против «Осасуны» «Мадрид» лишился трех игроков: Родриго и Милитао из-за повреждений покинули поле в первой половине встречи, Васкес не вышел на второй тайм, сообщается, что у Лукаса мышечное повреждение.

Тревожнее всего за Эдера, ведь похоже, что защитник опять порвал крестообразную связку. Получив повреждение, бразилец упал на газон и схватился за правое колено.

Милитао плакал и кричал, когда его окружили товарищи по команде и даже соперники.

Васкес, кажется, сразу понял, что все серьезно.

Эдера унесли на носилках.

Защитника душили слезы, он закрывал лицо руками.

По данным Relevo, «Мадрид» опасается, что Эдер порвал «кресты» на правом колене. На старте прошлого сезона защитник получил аналогичную травму, но на левом колене.

Здоровья!