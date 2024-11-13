Он закончил с футболом в 22 – из-за религии. Не мог играть по субботам

«Библейский день отдыха важен для меня».

Защитник «Блау-Вайсс Линц» Сильван Валльнер завершил карьеру в 22, потому что не хочет играть по субботам. Эта история внезапно завирусилась на днях в соцсетях.

Звучит удивительно, но у такого желания есть объяснение. Дело в религии.

«Хочу следовать за Иисусом Христом». Игрок расторг контракт, хотя еще недавно его все устраивало

Валльнер к 22 годам отыграл под сотню матчей в Швейцарии и Австрии и подавал надежды на уровне сборной. Но нашлось серьезное препятствие.

Он сторонник направления протестантизма, в котором запрещено работать по субботам – в день, на который чаще всего выпадают матчи. Это стало неразрешимой проблемой.

«Я верующий христианин и читаю Библию, – объяснил игрок. – Хочу следовать за Иисусом Христом, библейский день отдыха важен для меня. Это означает, что отныне я не хочу играть в футбол по субботам».

В некоторых конфессиях протестантизма днем отдыха считается не воскресенье, как принято в христианстве, а суббота – как в иудаизме. Работать в этот день запрещено, зато разрешается молиться и общаться с Богом.

Подобное характерно, например, для Церкви адвентистов седьмого дня – протестантской деноминации, которая регулярно соблюдает субботу. Сам Валльнер признавался, что не принадлежит ни к какой конфессии, хотя некоторые источники сообщают, что он как раз адвентист.

Все шокированы, особенно австрийский «Блау-Вайсс Линц», этим летом купивший игрока у «Цюриха». Там Валльнер провел почти всю карьеру – от академии до дебюта в основе в сезоне-2019/20. Отлучался только на год – аренда в «Виль» из второго дивизиона.

Параллельно ездил в молодежные сборные: играл за Швейцарию U17, 18, 20 и 21, взрослая команда тоже присматривалась к защитнику. Но не успела.

Судя по всему, до недавнего времени Валльнера все устраивало: впервые он пропустил матч из-за религиозных убеждений только в конце октября. Не сыграл против «Штурма» в Кубке Австрии и «Аустрии» в лиге. Официальная причина от клуба – болезнь. Добавили, что больше ничего не могут сказать.

Уже в начале ноября контракт расторгли по обоюдному согласию. Валльнер мотивировал решение личными причинами.

Спортивный директор «Цюриха» Милош Маленович не понял решения уже бывшего футболиста: «Очень удивлен, что он завершил карьеру. Совсем не ожидал от такого молодого игрока, он мне всегда казался стабильным. У всего должен быть предел, в футбол играют в том числе на выходных. Если он не хочет играть и считает, что это правильный путь, его нужно уважать».

Валльнер такой не один – в 2011-м игрок закрепил отказ играть по субботам в контракте

Подобное раньше проделывал нападающий Иохан Фонлантен, который, как и Валльнер, принадлежит к Церкви адвентистов седьмого дня. Еще во время карьеры Фонлантен думал насчет матчей по субботам – решил, что может играть в этот день, но только до захода солнца. В клубах понимания по этому поводу не нашел.

Тогда Йохан пошел дальше. В 2011-м он перешел в колумбийский «Итаги» (сейчас называется «Агилас Дорадас») и включил в контракт опцию об отказе от субботних матчей. Во все остальные дни он был доступен.

Параллельно его мучали проблемы с коленом, из-за которых 26-летний Фонлантен уже в 2012-м завершил карьеру. Но озвучил и другую причину: «Я люблю Бога больше, чем футбол».

Правда, уже спустя год он вернулся в игру. Раскаивался в интервью Blick: «Я взял время на оценку себя. Ужасно скучал по футболу и пришел к выводу, что он тоже был подарком от Бога. Матчи по субботам не делают меня менее религиозным или менее преданным Богу».

Дальше Фонлантен играл только за швейцарские клубы, в 2018-м ушел уже окончательно. Сейчас помогает главному тренеру в «Цюрихе» – и даже несколько месяцев поработал с Сильваном Валльнером.

Интересное совпадение.

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Фото: East News /SEVERIN AICHBAUER / APA-PICTUREDESK / APA-PICTUREDESK VIA AFP; IMAGO/Sergio Brunetti, Claudia Minder/Freshfocus/Global Look Press