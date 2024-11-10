📸🎥 Фернандеш забил в юбилейном матче за «МЮ»! Красивее гола Бруну только ассист Диалло

Встреча с «Лестером» в 11-м туре Премьер-лиги стала для Бруну Фернандеша 250-й игрой в составе «Манчестер Юнайтед». Перед матчем португальцу вручили памятную футболку.

На 13-й минуте юбиляр вывел свою команду вперед пушечным голом, отдельного внимания заслуживает ассист Диалло – покатил почти не глядя.

Эмоциональное празднование.

Одного гола в юбилейном матче Бруну было мало, на 38-й минуте португалец оформил дубль, в этот раз забить помог Мазрауи. Через пару минут гол перезаписали на Кристиансена из «Лестера».

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