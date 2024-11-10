🎥 «Олд Траффорд» бурно проводил Ван Нистелроя. При Руде «МЮ» ни разу не проиграл

Ван Нистелрой провел последний матч в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», в следующей игре командой будет руководить Рубен Аморим.

При Руде «красные дьяволы» провели четыре матча: три победы, одна ничья. Суммарный счет встреч – 11:3 в пользу манкунианцев.

После победы «МЮ» над «Лестером» в 11-м туре АПЛ «Олд Траффорд» бурно благодарил легенду клуба.

В этом сезоне при Ван Нистелрое Фернандеш за четыре матча забил четыре гола, за 13 игр под руководством Тен Хага португалец не отличился ни разу.

Капитан «МЮ» доволен работой с Рудом:

«Руд ван Нистелрой любит клуб, он хочет приносить радость игрокам. Благодаря Руду все приходили на матчи с улыбкой, он хотел, чтобы мы получали удовольствие от игры. В его последней игре на посту главного тренера мы хотели выступить достойно, ведь он сделал для нас много хорошего».

Голландец надеется войти в тренерский штаб Аморима. Руд признался , что мечтает однажды возглавить любимый «Манчестер Юнайтед».

Как вам «МЮ» при Ван Нистелрое?

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