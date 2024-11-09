📸 Каким будет первый сезон Аморима в «МЮ» по мнению ИИ? Результаты могут удивить

Совсем скоро Рубен Аморим вступит в должность главного тренера «Манчестер Юнайтед», пока его временно подменяет Руд Ван Нистелрой. После десяти туров Премьер-лиги «красные дьяволы» занимают 13-ю строчку. В общем этапе Лиги Европы манкунианцы расположились на 15-м месте.

Симулятор Football Manager предположил, как пройдет первый сезон Аморима у руля «Ман Юнайтед». Искусственный интеллект считает, что португалец выберет схему 3-4-3. Есть вариант стартового состава «дьяволов» при новом тренере:

FM считает, что Аморим не будет перетаскивать за собой в «МЮ» звезд «Спортинга», но одного игрока все же заберет, речь о Гонсалу Инасиу. В этом сезоне за 15 матчей во всех турнирах 21-летний забил два гола и отдал два ассиста.

Также искусственный интеллект прогнозирует переходы Коты Таварацумиды из «Токио» и Доминика Шмида из «Базеля». Что касается трансферов на выход, из основы Аморим отпустит лишь Антони – зимой бразильца арендует «Ньюкасл».

А теперь главный вопрос: верит ли Football Manager в Аморима? Нет. По прогнозам симулятора, под руководством португальца «дьяволы» закончат сезон Премьер-лиги на восьмой строчке, а чемпионом станет «Ман Сити».

«МЮ» останется без еврокубков и не возьмет трофеев, за такие результаты Аморима уволят в конце сезона, уверен искусственный интеллект.

Как вам симуляция от Football Manager? А вы верите в Аморима?

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