🎥 «Руд всегда действовал, как главный тренер»: фанаты заметили разницу в отношении Тен Хага и Ван Нистелроя к игрокам «МЮ»

Тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» сменит Рубен Аморим. Португальский специалист вступит в должность 11 ноября, пока командой будет руководить Ван Нистелрой. Руд уже провел первый матч у руля «красных дьяволов» – победа со счетом 5:2 над «Лестером» в Кубке лиги.

Болельщикам «Ман Юнайтед» нравится видеть клубную легенду на тренерской бровке. Пользователь X опубликовал видео, снятое после победы манкунианцев над «Фулхэмом» в первом туре нового сезона АПЛ, для Ван Нистелроя эта игра стала первой в штабе Тен Хага.

Фанат обратил внимание на разницу в поведении Эрика и Руда. Главный тренер невозмутимо отправился в подтрибунку, а его помощник тепло благодарил футболистов за игру.

«Руд всегда действовал так, как будто он главный тренер», – подписал видео болельщик.

Болельщики надеются, что Руд останется с «дьяволами»:

💭 «Совершенно разное отношение к футболистам. Конечно, игрокам было приятнее общаться с Ван Нистелроем. Думаю, многие в команде откровенно не любили Тен Хага».

💭 «Руд знал, что время лысого в клубе сочтено, и ему нужно наладить отношения с парнями».

💭 «Если он не нужен Амориму, думаю, ему следует уйти из «МЮ», потому что он вызовет беспокойство в команде. Руд сделает все, чтобы заполучить должность тренера первой команды «Манчестер Юнайтед» Очевидно, игроки его любят».

💭 «Ван Нистелрой обожает этот клуб, я очень надеюсь, что он останется в штабе Аморима, наберется опыта и однажды возглавит команду».

💭 «Очень хочу видеть Руда в команде, но считаю, что он уже заслуживает самостоятельно тренировать команду. Надеюсь, в будущем судьба вновь сведет его с «Ман Юнайтед».

💭 «От сэра Алекса он узнал о важности налаживания человеческих отношений тренера с игроками».

💭 «Когда занимаешь должность главного тренера, а затем переходишь на должность помощника, некоторые привычки остаются... Лидерство и поведение тренера».

Как думаете, в будущем Ван Нистелрой сможет возглавить «дьяволов»?

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