Неделя моды добралась до «Эмирейтс». В роли модели – Деклан Райс, другие звезды АПЛ в первых рядах

Среди образов – комбинезон из двух форм «Арсенала».

В Лондоне отгремела Неделя моды, куда по традиции заглянули и звезды Премьер-лиги. Но на этот раз один из показов даже добрался до «Эмирейтс» – такое произошло впервые.

«Арсенал» запартнерился с модным брендом, который вдохновляется Африкой

Британский бренд Labrum объединился с «Арсеналом» и adidas, превратив стадион лондонцев в подиум. В роли одной из моделей коллекции весна/лето-2025 выступил Деклан Райс.

Ну как вам, есть задатки для внефутбольной карьеры?

В первом ряду за успехами партнера в новом деле наблюдали Риккардо Калафьори и 17-летний воспитанник лондонцев Майлз Льюис-Скелли.

А также бывшая футболистка «Арсенала», ныне телеведущая Алекс Скотт.

Labrum London не в первый раз сотрудничает с «Арсеналом». В этом сезоне бренд вместе с adidas сделал клубу выездную форму и целую коллекцию (туда вошли две куртки, футболка, джемпер и спортивные брюки) в традиционных африканских цветах.

Одним из самых необычных образов на «Эмирейтс» стал комбинезон из той самой гостевой формы. Точнее сразу из двух футболок.

Основатель компании Фоде Думбуя – болельщик «Арсенала». Он родился в Сьерра-Леоне, в 12 лет переехал в Лондон и стремится с помощью моды рассказывать историю Западной Африки. Слоган бренда – «Разработано эмигрантом». К недавней Олимпиаде в Париже Labrum также сделал спортивную одежду для спортсменов из Сьерра-Леоне.

Флагманский магазин компании находится в Лондоне. В прошлом году бренд получил престижную премию королевы Елизаветы II за вклад в британский дизайн.

Показ Burberry посетили Фердинанд и Гехи

Самое большое событие в календаре лондонской Недели моды – шоу Burberry. Он традиционно собирает много звезд, в том числе и из спорта.

Марк Гехи пришел в ярком кардигане.

Рио Фердинанд с женой выбрали наряд построже.

А это олимпийская чемпионка Парижа в беге на 800 метров – Кили Ходжкинсон. Встроила в образ фирменный клетчатый узор Burberry.

В феврале показ Burberry объединил футбольный Лондон : пришли Сон Хын Мин, Букайо Сака, Бен Чилуэлл, Мартин Эдегор, Деле Алли и Гарет Бэйл.

На этот раз футбольный состав явно скромнее.

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Фото: Gettyimages /Stuart C. Wilson / Stringer