⚡️ Великий день: Гвардиола впервые проиграл четыре матча подряд. Не помог даже рекорд Холанда 😯

Впервые в истории Пеп Гвардиола проиграл четыре игры подряд в качестве главного тренера.

«Манчестер Сити» уступил в матчах с «Тоттенхэмом» (2:1), «Борнмутом» (2:1), «Спортингом» (4:1) и «Брайтоном» (2:1).

И это на фоне очередного рекорда Эрлинга Холанда, забившего единственный мяч «горожан» в игре с «Брайтоном».

Норвежец быстрее всех в истории АПЛ забил 75 мячей. Для этого ему потребовалось 77 матчей - на 16 меньше, чем Алану Ширеру.

А что, если Пепа уволят?