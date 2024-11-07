📸🎥 «Парни зовут меня на свидания, чтобы посмотреть футбол». Девушка живет в квартире с роскошным видом на арену команды АПЛ

Ноэми Оберхаузер – поклонница «Брентфорда». Девушка вряд ли стала бы интересоваться футболом, если бы в один прекрасный день не сняла квартиру с роскошным видом на арену «пчел».

Проживание в таких апартаментах обходится Оберхаузер в 1200 фунтов в месяц. По словам девушки, до переезда в новую квартиру она совершенно не интересовалась футболом, а теперь не пропускает матчи «Брентфорда»:

«Очевидно, что с тех пор, как я арендовала квартиру, я поддерживаю «Брентфорд»! Раньше футбол меня никогда особо не интересовал, но теперь он мне действительно интересен. Я даже слежу за матчами, когда нахожусь за границей!»

Но есть и обратная сторона проживания в апартаментах, включающих в себя бесплатный просмотр матчей Премьер-лиги. Ноэми призналась, что один из таких недостатков — это постоянные сообщения от людей с предложениями встречаться с ней в надежде посмотреть матч из ее квартиры:

«Мне в соцсетях пишут довольно много людей по поводу квартиры. В основном предлагали посмотреть матч в моей квартире и превратить это в свидание. Многие даже пишут что-то вроде «Выходи за меня замуж». Это довольно забавно, но иногда начинает раздражать».

Вид из квартиры Ноэми даже лучше телевизионной картинки!

За ареной можно наблюдать и ночью.

Красота.

Хотели бы жить в квартире с видом на стадион любимой команды?

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