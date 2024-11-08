Фанаты «Астон Виллы» связались с Джеком Грилишем после поражения команды в ЛЧ: футболист смог их подбодрить💪

Джек Грилиш пообщался по FaceTime с болельщиками «Астон Виллы».

На этой неделе бывший клуб Джека принимал «Брюгге» в рамках Лиги чемпионов и уступил бельгийцам (0:1).

Грилиш же пропустил матч своей нынешней команды «Манчестер Сити» со «Спортингом», который тоже закончился поражением англичан (1:4), и решил пообщаться с болельщиками бывшего клуба.

С Джеком связались уже после поражения «Астон Виллы», и его появление явно подняло боевой дух болельщиков.

Фанаты в социальных сетях тоже оценили появление Грилиша:

💭«Настроение заметно поднялось».

💭«Какой же он классный чувак!».

💭«Теперь все не так плохо».

💭«Это именно то, что было нужно».