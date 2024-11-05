🚨 Аморим хочет подписать в «МЮ» двух игроков: один стоит €100 млн

El Nacional утверждает, что Рубен Аморим определил Андреаса Кристенсена в качестве первой главной трансферной цели «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что «манкунианцы» попытаются подписать датчанина уже в январе, предложив 15 миллионов евро.

Вторая новость: CaughtOffside пишет, что Аморим хочет видеть в «МЮ» Хвичу Кварацхелию. Тренер просит руководство предложить за игрока 100 миллионов евро.

Как бы вы поступили на месте руководства «Юнайтед»?