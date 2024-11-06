Болельщики «Спортинга» развернули огромный баннер в честь Рубена Аморима перед матчем с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

39-летний Аморим провел свой последний домашний матч за португальских гигантов перед переходом в «Манчестер Юнайтед».

Вместо того, чтобы выразить недовольство уходом тренера, болельщики «Спортинга» проявили благодарность. Перед началом матча они развернули огромный баннер: на нем был изображен Аморим со скрещенными на груди руками, а также пять трофеев, которые он завоевал в качестве главного тренера клуба. На баннере было написано «Obrigado», что по-португальски означает «спасибо».

Аморим возглавил «Спортинг» в 2020 году после сезона, проведенного в «Браге». В качестве главного тренера он дважды выиграл чемпионат страны, два кубка страны и один Суперкубок.

В ближайшее воскресенье Рубен проведет свой последний матч на выезде против своей бывшей команды «Браги». А с понедельника официально начнет работать в «МЮ».

Последняя игра дома со «Спортингом» для Аморима завершилась красиво – его команда разгромила «Сити» Гвардиолы 4:1. Уверены, болельщикам «Юнайтед» тоже понравился такой результат.