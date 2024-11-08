«Он меня удивил». Бывшая Энцо Фернандеса рассказала о причинах развода с игроком «Челси»

Энцо Фернандес бросил жену с двумя детьми. Свой поступок игрок «Челси» мотивировал желанием попробовать холостяцкую жизнь.

Валентина Сервантес, теперь уже бывшая возлюбленная Энцо, известная в Аргентине инфлюэнсерша. На родине звездной пары активно обсуждают расставание футболиста с женой, поклонники требуют подробностей.

Валентина впервые рассказала о случившемся:

«Честно говоря, я не ожидала, что это произойдет, он меня удивил. Сейчас я в полном порядке. Мы шесть лет были вместе. Что-то пошло не так. Сейчас Энцо решил побыть один, дистанцироваться, но я знаю, какой он человек, знаю, какой он папа, так что это меня успокаивает.

Никакого кризиса у нас не было. Писали, что в ситуации были замешаны третьи лица, что были измены, но этого не было, или, по крайней мере, я не узнала о них. Должно быть, это чувство у него было давно, и это нормально, я и это приняла. Такое могло случиться и со мной».

Совпадение это или нет, но после новости о расставании Энцо за тайм оформил хет-трик из ассистов в матче Лиги конференций против армянского «Ноа».

Энцо бросил жену с двумя детьми. Причина расставания весьма странная

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