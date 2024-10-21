Лучшие игроки топ-3 лиг Европы по каждой позиции. Никогда не догадаетесь, кто на первом месте среди вратарей

После международной паузы вернулись еврокубки и внутренние клубные турниры. Портал Score 90 пробежался по АПЛ, Серии А и Ла Лиге, чтобы составить топ лучших игроков чемпионатов по разным позициям.

В основу рейтинга легла усредненная оценка футболистов за матч. Результаты могут удивить!

Центральные защитники

В топе защитников доминируют представители итальянского футбола. Первую строчку занял Бремер с усредненной оценкой 7.57. К сожалению, в матче с «Лейпцигом» в ЛЧ защитник «Юве» порвал «кресты».

Фулбеки

Йошко Гвардиол по средней оценке занимает первую строчку среди фулбеков, но по «гол+пас» его обходит Оскар Мингеса – у испанца в этом сезоне уже два забитых мяча и пять ассистов.

Центральные полузащитники

Феде Вальверде с гордостью несет статус преемника Тони Крооса. В пользу уругвайца говорит не только рейтинг, но и голевые действия – два мяча и два ассиста.

Атакующие полузащитники

Ло Чельсо по среднему рейтингу за матч обошел звездных соперников и занял первое место топа. На старте сезона у аргентинца в копилке пять голов, при этом по «гол+пас» он уступает Рафинье, Коулу Палмеру и Дуайту Макнилу.

Вингеры

Сака был крайне полезен для «Арсенала» в первых матчах сезона – его средний рейтинг составляет 8.23. Букайо обошел Ламина Ямаля и Мо Салаха, которым при этом уступает в голевых действиях.

Нападающие

Эрлинг Холанд предсказуемо занимает первое место среди нападающих. Но стоит также отметить Роберта Левандовского, которому удалось войти в тройку лучших бомбардиров в истории топовых европейских лиг.

Голкиперы

Давид Де Хеа, которого после «Ман Юнайтед» приютила «Фиорентина», стал лучшим вратарем по среднему рейтингу за матч. На счету испанца в первых играх нового сезона – 19 сейвов и два «сухих» матча.

Что думаете о топах, составленных по средней оценке игрока за матч? Есть неожиданности?

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