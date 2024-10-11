Легенды, завязавшие со сборными в 2024 году - вспоминаем всех во время международной паузы

Международный перерыв – подходящий момент вспомнить, кто из футболистов решил поставить точку в своей карьере в национальных командах в этом году.

Каждый из перечисленных игроков внес неоспоримый вклад в футбол своих сборных, а кто-то мог бы продолжать играть и помогать товарищам добиваться успеха.

Так или иначе, решение принято, а болельщики продолжают горевать и вспоминать своих звезд с благодарностью.

Мануэль Нойер

Легендарный голкипер дебютировал за главную сборную Германии 2 июня 2009. В 24-летнего Нойера поверил Йоахим Лев и не прогадал. Мануэль помог немцам стать чемпионами мира в 2014 году, взять бронзу на чемпионате мира 2010 и бронзу на Евро 2012 и 2016.

Анхель Ди Мария

6 сентября 2008 года Ди Мария дебютировал в основной сборной в матче с командой Парагвая. За год до этого он уже стал олимпийским чемпионом в Пекине.

Анхель сыграл в четырёх чемпионатах мира: в 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

В 2021 году на Кубке Америки в финале забил победный мяч в ворота бразильцев, сделав Аргентину победителем турнира.

18 декабря 2022 года в финале чемпионата мира в Катаре Анхель снова забил – на этот раз в ворота сборной Франции на 36-й минуте матча.

Антуан Гризманн

Впервые за сборную Франции Антуан сыграл 5 марта 2014 года против сборной Нидерландов, а 1 мая 2014 года в товарищеской игре против сборной Парагвая (1:1) забил свой первый гол за национальную команду.

Гризманн участвовал в чемпионате мира 2014, на Евро 2016, где стал лучшим игроком и бомбардиром турнира, на ЧМ-2018, а также в своем последнем чемпионате мира в Катаре, где помог французам добраться до финала.

Луис Суарес

8 февраля 2007 года Суарес дебютировал за первую команду Уругвая, принеся победу над Колумбией со счётом 3:1.

Луис принимал участие в чемпионате мира 2010 года, в Кубке Америки 2011, в ЧМ 2014, ЧМ-2018, ЧМ-2020 и в Кубке Америки 2024. Во всех этих турнирах Суарес отметился голами.

В целом у Луиса 143 матча / 69 голов; 70 побед, 42 ничьи, 31 поражение в сборной Уругвая.

Тони Кроос

Первым международным турниром в карьере Крооса стал чемпионат мира в ЮАР, однако он на нём не был основным игроком сборной. Но ни в ЮАР, ни на Евро-2012 Тони не был игроком «основы».

А вот на победный для сборной Германии бразильский чемпионат мира Кроос отправился в качестве игрока стартового состава и провёл на поле все семь матчей без замен. На Евро-2016 Тони помог немцам выйти в полуфинал, где его команда уступила хозяевам турнира французам.

Кроос играл и в России в 2018 году, поехал на Евро-2020, а после объявил о завершении карьеры в сборной, чтобы вернуться на Евро-2024 и уже окончательно попрощаться и с национальной командой, и с футболом в целом.

Вот еще пятерка игроков, завершившая карьеру в сборных в этом году.

По кому скучаете больше всего?