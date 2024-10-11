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Легенды, завязавшие со сборными в 2024 году - вспоминаем всех во время международной паузы

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Международный перерыв – подходящий момент вспомнить, кто из футболистов решил поставить точку в своей карьере в национальных командах в этом году.

Каждый из перечисленных игроков внес неоспоримый вклад в футбол своих сборных, а кто-то мог бы продолжать играть и помогать товарищам добиваться успеха.

Так или иначе, решение принято, а болельщики продолжают горевать и вспоминать своих звезд с благодарностью.

Мануэль Нойер

Легендарный голкипер дебютировал за главную сборную Германии 2 июня 2009. В 24-летнего Нойера поверил Йоахим Лев и не прогадал. Мануэль помог немцам стать чемпионами мира в 2014 году, взять бронзу на чемпионате мира 2010 и бронзу на Евро 2012 и 2016.

Анхель Ди Мария

6 сентября 2008 года Ди Мария дебютировал в основной сборной в матче с командой Парагвая. За год до этого он уже стал олимпийским чемпионом в Пекине.

Анхель сыграл в четырёх чемпионатах мира: в 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

В 2021 году на Кубке Америки в финале забил победный мяч в ворота бразильцев, сделав Аргентину победителем турнира.

18 декабря 2022 года в финале чемпионата мира в Катаре Анхель снова забил – на этот раз в ворота сборной Франции на 36-й минуте матча.

Антуан Гризманн

Впервые за сборную Франции Антуан сыграл 5 марта 2014 года против сборной Нидерландов, а 1 мая 2014 года в товарищеской игре против сборной Парагвая (1:1) забил свой первый гол за национальную команду.

Гризманн участвовал в чемпионате мира 2014, на Евро 2016, где стал лучшим игроком и бомбардиром турнира, на ЧМ-2018, а также в своем последнем чемпионате мира в Катаре, где помог французам добраться до финала.

Луис Суарес

8 февраля 2007 года Суарес дебютировал за первую команду Уругвая, принеся победу над Колумбией со счётом 3:1.

Луис принимал участие в чемпионате мира 2010 года, в Кубке Америки 2011, в ЧМ 2014, ЧМ-2018, ЧМ-2020 и в Кубке Америки 2024. Во всех этих турнирах Суарес отметился голами.

В целом у Луиса 143 матча / 69 голов; 70 побед, 42 ничьи, 31 поражение в сборной Уругвая.

Тони Кроос

Первым международным турниром в карьере Крооса стал чемпионат мира в ЮАР, однако он на нём не был основным игроком сборной. Но ни в ЮАР, ни на Евро-2012 Тони не был игроком «основы».

А вот на победный для сборной Германии бразильский чемпионат мира Кроос отправился в качестве игрока стартового состава и провёл на поле все семь матчей без замен. На Евро-2016 Тони помог немцам выйти в полуфинал, где его команда уступила хозяевам турнира французам. 

Кроос играл и в России в 2018 году, поехал на Евро-2020, а после объявил о завершении карьеры в сборной, чтобы вернуться на Евро-2024 и уже окончательно попрощаться и с национальной командой, и с футболом в целом.

Вот еще пятерка игроков, завершившая карьеру в сборных в этом году.

По кому скучаете больше всего?

logoТони Кроос
logoАнхель Ди Мария
logoСборная Португалии по футболу
logoМарцело Брозович
logoПепе
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoДжердан Шакири
logoОливье Жиру
logoЛуис Суарес
logoСборная Германии по футболу
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