📸 Германия прощается с легендами. Бундестим устроила красивую церемонию для Крооса, Гюндогана, Мюллера и Нойера

Германия принимает сборную Нидерландов на «Альянц Арене» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций.

Перед стартом встречи бундестим устроила церемонию для легенд, которые этим летом завершили международную карьеру.

Немцы чествовали Илкая Гюндогана, а также чемпионов мира 2014 года – Тони Крооса, Томаса Мюллера и Мануэля Нойера

«Спасибо за все, парни», – гласит надпись на фанатском баннере.

Масштаб!

К Томасу Мюллеру на «Альянц Арене» отношение особое. Раумдойтер всю карьеру провел в «Баварии».

Кроос на церемонию не приехал, он занят своей академией. А Мюллер, Нойер и Гюндоган смогли лично поблагодарить фанатов за многолетнюю поддержку.

Нойер провел в сборной 15 лет. На его счету – 124 матча на международном уровне, в 51-й игре его ворота остались сухими.

У Мюллера 131 матч в составе сборной Германии – больше только у Лотара Маттеуса (150) и Мирослава Клозе (137). Томас забил 45 голов и разделил с Румменигге седьмую строчку в рейтинге лучших бомбардиров бундестим.

Штрафной Крооса в матче со шведами на мундиале в 2018 году поклонники немецкого футбола не забудут никогда. Легенда «Мадрида» возобновил международную карьеру, чтобы помочь сборной на домашнем Евро. У Тони – 114 матчей и 17 голов за бундестим.

Гюндоган не был частью команды Лева на чемпионате мира в 2014 году, но он стал одним из лидеров обновленной сборной и какое-то время был ее капитаном. Илкай 82 раза выходил на поле в составе Германии, на его счету – 19 голов за сборную.

Легенды!

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