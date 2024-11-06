Куда дальше, кто его хочет? Вопросы все актуальнее.

Виктор Дьокереш – герой «Спортинга». Уже второй сезон разрывает, а только что сделал хет-трик в ворота «Манчестер Сити», обеспечил разгром 4:1 .

Прямо на глазах у Эрлинга Холанда. Норвежец не просто ничего не забил, он с треском – или звоном – запорол свой шанс. Не забил пенальти, ударил в перекладину.

Как будто весь сценарий, чтобы высветить Виктора Дьокереша.

Величия формы Дьокереша в шести фактах

Восхищаемся.

● 19 голов в 14 матчах чемпионата Португалии и Лиги чемпионов за «Спортинг». Больше гола за матч!

● 27 мячей и семь ассистов в 20 матчах сезона за клуб и сборную Швеции. Эхей, начало ноября еще, вы помните?

● Семь голов за последние две игры : до хет-трика «Сити» был покер «Эштреле» в чемпионате. 11 голов за последние пять игр – тоже внушительно.

● Уже 6 (4+2) сделанных голов в этой ЛЧ . Дьокереш – самый результативный игрок турнира прямо сейчас.

● Виктор – только второй швед с хет-триком в истории ЛЧ . Первый – конечно, Златан.

● 66 голов в 67 матчах за «Спортинг» – промежуточная отметка Дьокереша на этот вечер.

«Всегда приятно забить, а еще лучше – оформлять хет-трик. Могли забить больше», – радовался швед после матча с «Ман Сити». Заслужил!

Кто хочет Дьокереша прямо сейчас? Дорога – в АПЛ

Примерно все, кажется. «Спортинг» просит 60-70 миллионов евро при отступных в 100 млн.

Надежный инсайдер Флориан Плеттенберг давал вот такой список претендентов.

«Ман Сити» – может взять подменой для Эрлинга Холанда. Хулиана Альвареса с этого сезона нет, а Дьокереш чем-то похож на норвежца. Еще и спортивный директор Угу Виана приедет из «Спортинга», именно он привез шведа в Португалию.

«Арсенал» до сих пор в поисках форварда. Универсальный Кай Хавертц не до конца устраивает, звучат инсайды о переговорах с Виктором Осимхеном, но Дьокереш выглядит привлекательнее.

«Челси» , конечно, тоже заинтересован. И они в поисках доходили до переговоров с Осимхеном, не договорились по зарплате – возможно, бюджет ради Дьокереша расширят. В синем Лондоне есть Николас Джексон – но это форвард другого профиля, тренеру Энцо Мареске пригодится такой разброс.

«Ливерпуль» – самый странный вариант. Может, тренеру Арне Слоту не нравится Дарвин Нуньес, а Виктор превратит многочисленные моменты в голы? Уругваец никак не может.

Все главные претенденты – из Англии. У Дьокереша наверняка не возникнет сложностей с адаптацией: сезон за «Суонси», мощные три года в «Ковентри». Выше Чемпионшипа не поднимался – и все равно знает английские детали из глубины.

Наверняка скоро список претендентов пополнится «Манчестер Юнайтед». Уж Рубен Аморим настоит на своем главном игроке из прошлой команды. Хоть пока он и отшучивается.

Дьокереш разобрал «Сити»: хет-трик и сенсация тура! Но что за черная серия Пепа?

«Реалу» влепил «Милан», Холанд и «Сити» провалились у Дьокереша, идеальный «Ливерпуль» разнес Алонсо. Главное в ЛЧ

Фото: Gettyimages.ru /Gualter Fatia