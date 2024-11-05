Свиная голова на поле – бразильская ненависть. Юри Алберто пнул ее и «чуть не сломал ногу»

Провокация с подтекстом.

Свиную голову кинули на поле фанаты «Коринтианса», пытаясь задеть «Палмейрас». Пока интернет гадает, как вообще пронесли ее на стадион мимо стюардов, полиция начинает расследование – и даже задержала двух человек.

Больше всех пострадал экс-форвард «Зенита» Юри Алберто – он пнул голову и признался потом, что чуть не сломал ногу.

Как это случилось?

«Коринтианс» принимал «Палмейрас» в чемпионате Бразилии. Все шло спокойно, пока на 38-й минуте с хозяйского сектора не полетела свиная голова. Кинули в Рафаэла Вейгу из «Палмейрас», он шел подавать угловой.

Это не случайная цель.

Фанаты «Коринтианс» ненавидят Вейгу, он каждый свой гол их команде отмечает «плачем»: прикладывает кулаки к глазам. Так отвечает на выкрики с трибун.

И вот решили отомстить – но не попали в Вейгу, зато пострадал свой.

Не повезло экс-форварду «Зенита» Юри Алберто, он с 2022-го после многослойного обмена играет за «Коринтианс».

Форвард захотел выбить голову, но ничего не вышло – пришлось уносить ее руками. Алберто признался, что это было больно: «Чуть ногу не сломал. Подумал, что это подушка или что-то в этом роде. А это была свиная голова».

Полиция начала расследование. Уже арестовали двоих фанатов, но они отрицают причастность – уже на свободе.

Еще вопрос: как свиная голова попала на стадион. Известно, что сотрудник службы безопасности видел – ее перебросили через перила. Но почему-то не вмешался.

Свинья – прозвище «Палмейраса». Ответ на хейт в 80-е

Официально у «Палмейрас» два маскота. Первый – попугай Перикито, он стал символом в 1917-м и получил волну популярности в 1940-м. Однако сам «Палмейрас» допускает, что это неправильные даты. Упоминания попугая в контексте «Палмейраса» по архивам газет начались лишь в 1943-м.

Перикито давно прилип к «Палмейрасу», подарил прозвище «попугаи». Но есть и другой маскот – свинья Гоббато. Прозвище соответствующее.

Эта история началась в 1968-м. «Коринтианс» подал заявку в Паулисту (ту самую ) и в последний момент попросил дозаявить еще двух игроков. «Палмейрас» не оценил такой шаг и всерьез выступил против. Среди угроз прозвучало снятие с турнира. В итоге развернули «Коринтианс», а это не оценили в Бразилии. Многие газеты вышли с заголовком «Палмейрас» – свиньи».

Конечно, среди фанатов соперников это тоже закрепилось и стало прозвищем. Унизительным.

Только в 1983-м «Палмейрас» решил действовать – доставало, что их называют свиньями. Включился директор по маркетингу Жоан Гоббато, который предложил превратил свинью в талисман команды. В руководстве «Палмейрас» посчитали мужчину сумасшедшим. Однако Гоббато не сдался и сам пошел к ультрас. Там оценили идею. Уже через полгода на стадионе «Палмейрас» продавались фарфоровые свиньи.

Вскоре они стали символом. Руководство никак не хотело становиться «свиньями», но в 1986-м фаны «Палмейрас» запели на домашней арене – впервые за 20 лет. А песня простая: «Подайте им свинью, подайте им свинью! Оле-оле-оле!»

«Палмейрас» сдался. Унизительное прозвище признали символом.

Официально представили первой полосой газеты Lacar – главная звезда Жоржиньо Путинатти сидел со свинкой на руках. «Палмейрас» раскрылся на всю Бразилию.

«Это считалось оскорблением. Но все изменилось в один момент, – вспомнил Путинатти. – После 30 лет я и представить не мог, что меня запомнят за это. Жизнь – смешная штука. А как этот поросенок кричал!»

И вот теперь такой кроссовер.

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