Фэйл «Шанхая» Слуцкого в такой момент! Не выиграли у команды из зоны вылета и, вероятно, упустили золото

«Порт» Оскара первый.

Как больно Леониду Слуцкому: не смогли обыграть «Шэньчжэнь Пэн Сити» (2:2), ничью добыли только благодаря пенальти на 91-й минуте. И упали с первого места в Суперлиге Китая за тур до конца.

Очень обидный результат – судьба чемпионства была в руках российского тренера, но теперь опять надежда только на поражение «Шанхай Порт» в последнем туре.

Тут можно пережить драму вместе с Артемом Терентьевым и Вадимом Лукомским.

Соперник забил два с двух ударов в створ. «Шеньхуа» чуть не вырвал победу в концовке – помешал промах из вратарской

Это был очень сложный и нервный матч «Шанхая» Слуцкого, особенно в первом тайме не получалось почти ничего.

В итоге только больнее от того, что в начале второго тайма повели: Андре Луис забил на 50-й минуте.

Гол могли и не засчитать – смотрели ВАР. Судила бригада во главе с иорданским арбитром Адхамом Махадмехом, они в чем-то сомневались – хотя до конца даже не было понятно, какой именно к эпизоду вопрос.

«Шанхай» продолжил давить, но дальше что-то сломалось. «Шэньчжэнь» забил два с двух ударов в створ – за восемь минут.

На 70-й минуте сравнял Эден Карцев – тот самый, который вполне мог бы сейчас играть за «Динамо» . Причем тоже работал ВАР, было подозрение на фол против Фернандиньо на фланге – оцените в хайлайтах, эпизод неоднозначный.

На 78-й Мэттью Орр вывел соперника вперед после заброса со своей половины. Сначала попал в защитника, но после рикошета добил в пустой угол. Стремительно реализовали два из двух ударов в створ во втором тайме.

«Шанхай» привычно забил в концовке, это Слуцкий-тайм: Фернандиньо заработал пенальти, Сефас Малеле на 90+1 сравнял. Но этого не хватило.

Самый явный момент в концовке был как раз у Малеле. Швейцарец выскочил, но пробил мимо из вратарской, за пару минут до финального свистка. Итог – потеря против команды из низа таблицы и упущенное лидерство. И это в матче с командой, которая перед туром шла в зоне вылета – 15-й из 16.

«Порт» снова первый – благодаря ассисту Оскара. «Шанхаю» Слуцкого нужно побеждать и надеяться на потерю конкурента

«Порт» поднялся наверх благодаря 1:0 с «Цанчжоу Майти Лайонс», победный у форварда У Лэя с передачи Оскара.

Очень легко закинули на 14-й минуте с углового, для У Лэя уже 32-й гол в сезоне.

В таблице теперь для нас намного грустнее.

● «Шанхай Шеньхуа» потерял очки в лиге впервые с начала августа – шел безупречно шесть игр подряд. Ничья в очень неподходящий момент – прямо перед кульминацией чемпионской гонки.

● Андре Луис результативен в трех матчах подряд – до гола «Шэньчжэню» забил «Кавасаки» и ассистировал Жоау Тейшейре против «Хэнаня». Правда, если раньше помогал побеждать, то теперь лишь поучаствовал в ничьей.

● Судьба титула решится в последнем туре 2 ноября. «Шанхай Шеньхуа» едет к крепкому «Чэнду Жунчэн» с третьего места, «Порт» примет «Тяньцзинь Цзиньмэнь» с шестой строки, у обоих соперников уже нет мотивации.

Для чемпионства команде Леонида Слуцкого нужно побеждать и ждать потери очков от «Порта». Своя ничья и поражение «Порта» тоже приведут к чемпионству, потому что «Шеньхуа» будет выше по личным встречам.

Оба матча пройдут в следующее воскресенье в 10:30 по московскому времени. Следить, конечно, будем вместе на Спортсе’‘

Полный матч-разочарование «Шанхая Шеньхуа» смотрите здесь