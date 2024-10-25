Шоу от Жозе.

Главным героем и без того нескучного матча третьего тура Лиги Европы между «Фенербахче» и «МЮ», как и ожидалось, стал Жозе Моуринью, который встретился с бывшей командой.

Может, теперь он и далек от топ-лиг, но энергетика не изменилась!

Реакция на сэйв – сразу в мемы

На 37-й минуте Андре Онана справился с двумя ударами Юссефа Эн-Несири подряд – выглядело красиво и при этом эффективно. Моуринью, видимо, отреагировал так на первый удар:

А потом и на второй.

Вот этот кадр вообще обошел все соцсети:

В перерыве хедлайнеры первого тайма встретились в подтрибунке.

Отлично поговорили!

А еще к Моуринью подходил Каземиро.

Жозе еще не знал, что кусок второго тайма придется провести на трибуне.

Удаление от судьи, который не пожелал с ним разговаривать

На 56-й судья Клеман Тюрпен не назначил пенальти при контакте Мануэля Угарте и Брайта Осейи-Сэмюэла в штрафной «МЮ».

Эпизод и так был обсуждаемым, а из-за реакции Жозе вообще превратился в главный во втором тайме, даже несмотря на гол Эн-Несири. Пока все смотрели повтор, за кадром Тюрпен показал Моуринью красную. Удалил на расстоянии.

Моуринью, конечно, поспорил, а потом отправился на трибуну. Там и смотрел оставшиеся полчаса.

Голов больше не было – 1:1.

«Судья сказал мне нечто невероятное»

Если когда-нибудь Моуринью после такого не устроит шоу на пресс-конференции – это будет совсем не тот Жозе. А пока – тот! Естественно, цитаты не разочаровали:

«Я поговорил с ним [судьей] после игры. Он сказал мне нечто невероятное.

Он сказал, что одновременно смог увидеть и то, что произошло в штрафной площади, и то, как я отреагировал на бровке. Один его глаз смотрел на ситуацию с пенальти, другой – на мое поведение на скамейке.

Вот почему он один из лучших рефери в мире!»

Полу Скоулзу понравилось: «Это [интервью Моуринью] было лучше, чем сама игра, не так ли? Похоже, его озорная [сторона характера] снова проявилась, было приятно увидеть такую ​​версию Жозе, а не ту, которую мы видели в «Юнайтед» несколько лет назад, когда она была не такой уж и хорошей. Он знает, что это не пенальти, но объяснение действий судьи было блестящим».

Заодно Моуринью высказался и о матче:

«Это они заработали очко в матче с нами, а не наоборот. Мы играли великолепно. Если будем так играть в чемпионате Турции, уничтожим всех. Мы, разумеется, играли против команды более высокого уровня. В АПЛ больше мастерства, выше интенсивность, больше всего.

Андре Онана совершил два фантастических сэйва. Да бросьте, Онана спас результат! Мой голкипер не выручил, а Онана сделал два немыслимых сэйва за 10 секунд. Он больше всех повлиял на результат».

* * *

В этой ситуации немного жаль фанатов АЗ – они не увидят Моуринью на тренерской скамейке, когда в следующем туре к ним приедет «Фенербахче».

А еще «Фенеру» играть в ЛЕ со «Славией», «Атлетиком», «Лионом» и «Мидтьюлландом».

Шоу Моуринью против «МЮ», внезапный блеск Мудрика (1+2!), камбэк ПАОК с 0:2 на 90+3. Главное в ЛЕ и ЛК

Фото: Gettyimages.ru /Burak Kara