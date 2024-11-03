🎥 Фанаты называют Флика отцом игроков «Барсы». Немец построил особые отношения с командой – это видно по милейшему эпизоду с тренировки
«Барселона» на шесть очков оторвалась от «Мадрида» в Ла Лиге, в Лиге чемпионов «блауграна» не оставила шансов «Баварии». Возможно, один из секретов Флика – отношение тренера с подопечными.
Еще на старте сезона фанаты заметили, что немец трепетно относится к молодым игрокам каталонцев. Одним из любимчиков тренера стал Гави. Ханс-Дитер признался, что у него пошли мурашки, когда полузащитник вышел на поле после тяжелой травмы.
Перед назначением в «Барсу» Флик тщательно изучил будущих подопечных и знал, что Гави не умеет завязывать шнурки. На одной из тренировок Ханси обратил внимание полузащитника на развязанные шнурки и сразу присел, чтобы помочь парню с узлами. Гави тут же попросил тренера подняться – видимо, под руководством Флика он наконец освоил мастерство шнурования бутс.
Болельщики называют Флика отцом каталонской молодежи:
💭 «Этим парням нужен был взрослый и авторитетный специалист, который при этом будет добр к ним. Именно такого тренера «Барса» и получила».
💭 «Флик – их отец! Строгий, но при этом любящий».
💭 «Настоящий отец. Строго запретил игрокам отдыхать после победы над «Реалом», прививает им жесткую дисциплину, но когда нужно, готов даже помочь завязать шнурки».
💭 «Это та часть тренерской работы, которой не хватает большинству специалистов. Тренер должен быть для своих игроков другом и опекуном, должен уметь вызывать у них улыбку своим присутствием и любить каждого из них. Даже те футболисты, которые играют нечасто, захотят быть частью этой команды, не жалуясь».
💭 «Красивый жест. Тренер подал пример, и парень быстро привел себя в порядок».
💭 «Я думал, больше всего при Флике меня впечатлит прессинг. Но он сумел научить Гави завязывать шнурки – это действительно невероятно».
💭 «Вы помните, как Флик общался с Дэвисом после матча с «Баварией»? Флик смотрел на него, как на повзрослевшего сына. Так он относится к своим молодым игрокам. Это чертовски трогательно! Наши молодые игроки точно в надежных руках».
💭 «Я делаю то же самое для своей маленькой дочери :) Будьте готовы помочь своим детям, тогда они будут сиять».
Как вам отношение Ханса-Дитера к подопечным?
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