🎥 У Флика в «Барсе» точно есть любимчик! Фанаты в восторге от отношения Ханси к молодой звездочке каталонцев
Судя по комментариям игроков «Барсы» о новом тренере, Ханси Флик сумел установить хорошие отношения с командой.
Немец уделяет большое внимание игрокам молодежки. Ханс-Дитер говорил о юных футболистах «блауграны» еще в первые дни в клубе:
«Я очень благодарен за работу, проделанную в Ла Масии. У нас есть несколько замечательных молодых игроков, которые хотят отдать все ради клуба. Я хочу создать идеальную атмосферу для развития этих молодых ребят».
Похоже, фанаты вычислили любимчика немецкого специалиста! Нет, это не Гави, которого тренер любит обнимать. И не Педри, от которого Ханси теперь требует объятия после каждого гола. Болельщики обратили внимание на заботливое, почти отеческое отношение Флика к Тони Фернандесу.
В одном из матчей 16-летний вингер наступил на сидение тренерского кресла, когда забирался на свое место на скамейке. Ханси быстро вычислил провинившегося подопечного и обменялся с парнем красноречивыми взглядами. На тренировках Флик тоже внимателен к Тони, посмотрите на этот фанатский ролик:
В соцсетях болельщики благодарят Флика за отношение к молодым футболистам:
💭 «Флик – отличный человек с большим сердцем. Я убеждаюсь в этом каждый день».
💭 «Тони и Флик напоминают отца и сына, это очень мило».
💭 «А ведь Флик так относится не только к Тони. Думаю, с таким отношением тренера молодым парням будет легче реализовать свой футбольный потенциал, нет лишнего давления».
💭 «Он хорошо воспитывает молодых игроков. Даже если они регулярно не играют, здорово, что они находятся с командой под присмотром Флика, чувствуют эту динамику. Флик хорошо руководит командой».
💭 «Когда тренер дает своим игрокам чувство комфорта и любви, футболисты точно будут играть за своего тренера. Именно это и делает Флик».
О фанатах Ханс-Дитер тоже заботится: во время раздачи автографов тренер не дает болельщикам промокнуть под дождем или попасть под колеса автомобиля.
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