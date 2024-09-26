🎥 У Флика в «Барсе» точно есть любимчик! Фанаты в восторге от отношения Ханси к молодой звездочке каталонцев

Судя по комментариям игроков «Барсы» о новом тренере, Ханси Флик сумел установить хорошие отношения с командой.

Немец уделяет большое внимание игрокам молодежки. Ханс-Дитер говорил о юных футболистах «блауграны» еще в первые дни в клубе:

«Я очень благодарен за работу, проделанную в Ла Масии. У нас есть несколько замечательных молодых игроков, которые хотят отдать все ради клуба. Я хочу создать идеальную атмосферу для развития этих молодых ребят».

Похоже, фанаты вычислили любимчика немецкого специалиста! Нет, это не Гави, которого тренер любит обнимать . И не Педри, от которого Ханси теперь требует объятия после каждого гола. Болельщики обратили внимание на заботливое, почти отеческое отношение Флика к Тони Фернандесу.

В одном из матчей 16-летний вингер наступил на сидение тренерского кресла, когда забирался на свое место на скамейке. Ханси быстро вычислил провинившегося подопечного и обменялся с парнем красноречивыми взглядами. На тренировках Флик тоже внимателен к Тони, посмотрите на этот фанатский ролик:

В соцсетях болельщики благодарят Флика за отношение к молодым футболистам:

💭 «Флик – отличный человек с большим сердцем. Я убеждаюсь в этом каждый день».

💭 «Тони и Флик напоминают отца и сына, это очень мило».

💭 «А ведь Флик так относится не только к Тони. Думаю, с таким отношением тренера молодым парням будет легче реализовать свой футбольный потенциал, нет лишнего давления».

💭 «Он хорошо воспитывает молодых игроков. Даже если они регулярно не играют, здорово, что они находятся с командой под присмотром Флика, чувствуют эту динамику. Флик хорошо руководит командой».

💭 «Когда тренер дает своим игрокам чувство комфорта и любви, футболисты точно будут играть за своего тренера. Именно это и делает Флик».

О фанатах Ханс-Дитер тоже заботится: во время раздачи автографов тренер не дает болельщикам промокнуть под дождем или попасть под колеса автомобиля.

🎥 Фанаты окружили машину Флика и просили автографы. Им пришлось выслушать лекцию Ханси о безопасности

🎥 Флик под дождем раздал автографы юным фанатам «Барсы». Тренер позаботился о том, чтобы дети не промокли