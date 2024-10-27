В этом разница между Фликом и Хави. При немце в «Барсе» железная дисциплина – Ханси не исполнил просьбу игроков после разгрома «Мадрида»

За неделю «Барса» устроила разгром троим соперникам: в 10-м туре Ла Лиги забила пять мячей «Севильи», в Лиге чемпионов не заметила «Баварию», а вишенкой на торте стала блестящая победа в класико – 4:0.

После напряженной недели подопечные Флика справедливо хотели отдохнуть. В раздевалке «Бернабеу» после игры футболисты начали скандировать: «Три дня отдыха!»

Игроки хотели выпросить у Флика третий выходной как награду за победу в класико. При Хави награждать футболистов за результаты дополнительными выходными было обыденностью. При Флике подобные вещи перестали практиковаться.

Когда на «Бернабеу» игроки начали скандировать «три дня отдыха», к Ханси подошли члены штаба и объяснили, что команда просит еще один день отдыха вместо двух, которые уже были запланированы на следующую неделю (понедельник и вторник).

Как передает издание AS, ответ немца был резким и однозначным: «Третьего выходного не будет».

На следующий день после победы над «Мадридом» у «блауграны» была запланирована тренировка. Футболисты вновь попытались выклянчить у тренера дополнительный выходной, но ответ Флика был таким же: «В среду всем быть здесь».

Железная дисциплина Ханси полностью себя оправдывает.

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