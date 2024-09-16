Педри отпраздновал гол «Жироне» с Фликом. Теперь тренер требует объятия после каждого мяча

«Барселона» на выезде разгромила «Жирону» – 4:1. Один из голов на свой счет записал Педри.

Взятие ворот испанец отпраздновал с Ханси Фликом.

«Я посвящаю свой гол Ханси Флику. Перед матчем я сказал ему, что если я забью, то отпраздную гол вместе с ним! Так и вышло», – рассказал Педри после игры.

Флик с юмором говорит о праздновании подопечного: «Я уже поговорил с Педри. Сказал ему, что если он хочет получать место в старте, то он должен подходить и обнимать меня после каждого забитого гола!»

В команде отличная атмосфера!

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