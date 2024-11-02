«МЮ» принимает «Челси»: главные болельщики игроков соберутся на «Олд Траффорд» - знакомимся с красотками💋

Один из самых ярких матчей АПЛ в ближайшие выходные – встреча «МЮ» и «Челси» на «Олд Траффорд».

Обеим командам необходимо набирать очки: после девяти туров у «Юнайтед» всего 11 баллов и 14-ое место в Премьер-лиге, у «Челси» дела обстоят лучше – команда Энцо Марески занимает пятую строчку с 17-ю очками.

Во время такого ответственного матча игрокам будет обеспечена самая горячая поддержка на трибунах.

Звезду «МЮ» Алехандро Гарначо поддержит его девушка Эва.

За его одноклубника Маттейса Де Лигта болеет жена Аннеки.

Главную надежду «Челси» Коула Палмера поддержит девушка Конни.

А Педру Нету из «Челси» поддержит девушка Каролина.

За Джошуа Зиркзе из «МЮ» болеет Селия.

За еще одну звезду «МЮ» Лисандро Мартинеса будет переживать жена Мури.

Игрока «Челси» Бена Чилуэлла поддерживает девушка Картия.

Марка Куруренью из «Челси» поддержит супруга Клаудия.