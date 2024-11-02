В девятом туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» сыграли вничью 1:1.

Криштиану Роналду ни разу не удалось обыграть соседа из Эр-Рияда: из семи встреч команда португальца пять раз уступила, два матча закончились ничьей. С голами «Аль-Хилалю» у Криро тоже плоховато – всего один мяч в семи играх.

В последней встрече команд Криш запомнился лишь желтой за подкат в самой концовке первого тайма.

Срубив соперника, Криро продолжил играть, но арбитр быстро дал свисток. На решение судьи португалец отреагировал улыбкой.

Улыбка была обманчивой. В перерыве Роналду что-то эмоционально высказывал судье.

Выговорился, махнул рукой и отправился в подтрибунку.

Фанаты обсудили эпизод:

💭 «Подкат был жестким, Криштиану заслуженно получил желтую карточку. Почему он опять спорит с судьей? Он совершенно не умеет проигрывать».

💭 «У Криштиану после стольких лет осталась страсть к игре – все, что нужно знать об этом моменте. Позвольте легенде проявлять свои чувства, он имеет право».

💭 «А вдруг он жаловался судье на то, что фанаты скандировали имя Месси ?»

💭 «Я бы посмотрел на его реакцию, если бы таким подкатом сбили его. Он бы в любом случае плакался судье».

💭 «Дайте ему пробить пенальти, тогда он перестанет жаловаться и начнет улыбаться».

Что думаете об эпизоде?

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