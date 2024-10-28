«Каждое слово Криштиану подтвердилось»: фанаты Роналду злорадствуют уходу Тен Хага из «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага.
На старте своего первого сезона у Тен Хага были напряженные отношения с Криштиану Роналду, что привело к расторжению контракта с португальцем.
После увольнения Тен Хага одним из первых высказался Пирс Морган, который пару лет назад записал скандальное интервью с Роналду, после чего Криш покинул «МЮ».
«Каждое слово, которое Криштиану сказал мне о Тен Хаге в нашем интервью, с. Он был чрезмерно разрекламированным, недальновидным, неуважительным и совершенно посредственным менеджером, который не мог справиться с талантами мирового класса или управлять клубом такого масштаба».
Рио Фердинанд сказал, чего он ждет от Криштиану: «Думаю, теперь все понятно. Криштиану будет сидеть там, пить чай из маленькой чашки и говорить: «Теперь вы все понимаете, ребята». Это неизбежно: если тренера увольняют, то он был недостаточно хорош».
«Я думаю, Криштиану Роналду пытался иносказательно передать нам, а порой довольно прямо, что, по его мнению, это не тот человек, который нужен нам для «Юнайтед».
Фаны португальца тоже довольны: «Какой прекрасный конец».
«Тен Хага уволили. Роналду:»
«Роналду и Санчо победили».
«Фаны Роналду и Санчо отправляют Тен Хага назад в Амстердам»: