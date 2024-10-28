«Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага.

На старте своего первого сезона у Тен Хага были напряженные отношения с Криштиану Роналду, что привело к расторжению контракта с португальцем.

После увольнения Тен Хага одним из первых высказался Пирс Морган, который пару лет назад записал скандальное интервью с Роналду, после чего Криш покинул «МЮ».

«Каждое слово, которое Криштиану сказал мне о Тен Хаге в нашем интервью, с. Он был чрезмерно разрекламированным, недальновидным, неуважительным и совершенно посредственным менеджером, который не мог справиться с талантами мирового класса или управлять клубом такого масштаба».

Рио Фердинанд сказал, чего он ждет от Криштиану: «Думаю, теперь все понятно. Криштиану будет сидеть там, пить чай из маленькой чашки и говорить: «Теперь вы все понимаете, ребята». Это неизбежно: если тренера увольняют, то он был недостаточно хорош».

«Я думаю, Криштиану Роналду пытался иносказательно передать нам, а порой довольно прямо, что, по его мнению, это не тот человек, который нужен нам для «Юнайтед».

Фаны португальца тоже довольны: «Какой прекрасный конец».

«Тен Хага уволили. Роналду:»

«Роналду и Санчо победили».

«Фаны Роналду и Санчо отправляют Тен Хага назад в Амстердам»: