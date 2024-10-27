Милота от Роналду: Криш увидел, как фанат в слезах скандировал его имя. Он хочет его найти!

Криштиану Роналду хочет найти одного из своих фанатов.

Нападающий «Аль-Насра» опубликовал видео, в котором мужчина снимает происходящее на поле со слезами на глазах начинает скандировать фамилию 39-летнего Криша.

«Ищу его! Буду признателен за любую информацию», – написал Роналду.

К слову, «Аль-Наср» без Криштиану не смог обыграть 15-ю команду лиги. Клуб из Эр-Рияда сыграл вничью с «Аль-Холудом» (3:3) в 8-м туре саудовской лиги, уступая по ходу матча и отыгравшись на 95-й минуте благодаря голу Талиски с пенальти.

У «Аль-Насра», таким образом, прервалась 7-матчевую серия из побед во всех турнирах.

Роналду не участвовал в матче, поскольку ему предоставили отдых.