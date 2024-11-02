«Это больше не твой дом». «Спортинг» прощается с Аморимом: покер Дьокереша, овации и объятия с Нани

Рубен Аморим начал трехматчевый прощальный тур со «Спортингом». Лиссабонцы разнесли «Эштрелу» 5:1, а фанаты оказали уходящему в «Манчестер Юнайтед» тренеру смешанный прием.

Дьокереш сделал покер – на фоне слухов про «МЮ». Тренер заверил, что этой зимой никого из «Спортинга» не заберет

Болельщики отреагировали на резкий отъезд тренера по-разному. За пределами стадиона появился прохладный баннер: «Аморим, это больше не твой дом, спасибо!»

Когда за полчаса до матча на арене назвали имя тренера, от некоторых зрителей раздался свист и насмешки, после чего последовали аплодисменты.

Но все изменилось, когда Аморим вышел на поле: от большей части болельщиков он удостоился стоячих оваций.

Правда, настроения все же были полярными. Один из фанатов пришел с листком: «Аморим – Иуда». В соцсетях объясняют: тренер уходит посреди сезона, хотя обещал доработать до конца. Но свою мотивацию Рубен объяснит чуть ниже.

А вот девушка в футболке с именем тренера на спине и номером 2, символизирующее количество титулов, которые Рубен принес клубу.

Перед матчем случилось еще одно пересечение с «Юнайтед»: Аморим тепло обнялся с воспитанником «Спортинга» Нани, который после скитаний по разным континентам вернулся на родину – в «Эштрелу» .

Аморим и Нани почти ровесники. Недавно Рио Фердинанд рассказывал, что у португальского вингера очень хорошее мнение о новом тренере «МЮ»: «Я разговаривал с Нани на днях, и он сказал: «Рио, футболисты играют за него, любят и уважают его». По словам Нани, Аморим очень прямолинейный. Думаю, что самая большая разница между ним и Тен Хагом, исходя из того, что я слышал от людей, которые играли за них и были рядом, – это характер и харизма».

Сам матч завершился легкой победой «Спортинга» – 5:1. Покер у Виктора Дьокереша.

26-летний швед забил уже 20 голов в 16 матчах сезона. В чемпионате на его счету 16 из 35 мячей «Спортинга»; у идущего следом Саму Омородиона из «Порту» только семь.

Журналист Флориан Плеттенберг на днях написал, что после переезда Аморима «МЮ» может включиться в гонку за нападающего, которым уже интересуются «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Ман Сити». У тренера и игрока сложились отличные отношения: Дьокереш набрал при Амориме 63+19 в 66 матчах.

Конечно, обоих после матча спросили о потенциальном воссоединении в «МЮ».

«Нам грустно видеть, как он уезжает, – сказал Дьокереш. – Рубен проделал здесь выдающуюся работу. Мы желаем ему всего наилучшего. Следовать за ним в Манчестер? Не знаю, я здесь, и мне здесь нравится. Не думаю об этом».

Аморим пока исключил, что заберет этой зимой кого-нибудь из «Спортинга», ведь клуб борется за чемпионство: «Это очень сложно – Дьокереш стоит 100 миллионов евро. Я не собираюсь подписывать игроков из «Спортинга» в январе».

У шведа и правда прописаны отступные в 100 млн. Однако у клуба и футболиста есть договоренность, что его могут отпустить следующим летом за 60-70 млн.

«Сейчас или никогда». Аморим хотел довести сезон со «Спортингом», но «МЮ» это не устроило

Аморим вернул «Спортингу» титул спустя почти 20 лет перерыва – и нацеливался уже на третье чемпионство, но не смог отказать «Юнайтед». Тренер признался, что хотел довести сезон в Португалии до конца, но в «МЮ» на это не пошли.

«В начале сезона у меня был разговор с президентом и Угу Вианой , в котором я сказал, что это будет мой последний сезон в «Спортинге», – признался Аморим. – «Юнайтед» пришел, заплатил отступные и начались переговоры. Я спросил, может ли мы дождаться лета – хотел доработать до конца сезона. В «МЮ» сказали, что это невозможно. Сейчас или никогда. У меня было три дня, чтобы принять решение, которое радикально изменит жизнь.

Мне трудно уходить из «Спортинга». Эта команда значит для меня больше, чем для любого болельщика. В клубе понимали, что если я откажусь, то через полгода этого варианта у меня не будет. И я знал, что через шесть месяцев меня не будет в «Спортинге».

Некоторые говорят, что все ради денег. Это не так. Другие клубы были готовы заплатить в три раза больше, но я отказался. Просто эта та команда, в которую я хотел».

У Аморима в «Спортинге» осталось два матча: домашний в ЛЧ против «Ман Сити» и выезд к «Браге». Вышло символично: в «Сити» рассматривали Рубена как наследника Пепа, а из «Браги» «Спортинг» выкупил португальца.

В чемпионате тренер оставляет команду уверенным лидером: 10 побед в 10 турах, разница мячей 35:3 (почти в два раза лучше, чем у конкурентов) и шесть очков отрыва от «Порту», у которого игра в запасе.

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Фото: East News /Patricia DE MELO MOREIRA / AFP; Gettyimages.ru /Gualter Fatia; A BOLA ; Joao Bravo/Keystone Press Agency/Global Look Press