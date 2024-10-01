Дьокереш – новая звезда «Спортинга» и ЛЧ. Почему он так хорош?

Летом 2023 года «Спортинг» за рекордные 24 миллиона евро подписал форварда «Ковентри» Виктора Дьокереша. Тогда в Чемпионшипе он оформил 21+10 (лучший в лиге) и уже стабильно вызывался в сборную Швеции.

Сейчас это один из самых обсуждаемых игроков в Европе . После 29+10 в прошлом сезоне (снова лидер чемпионата) он в сумасшедшей форме. Дьокереш забил или отдал ассист во всех матчах (включая Лигу Наций) кроме «Эшторила» на прошлых выходных. «Есть игроки, которые определяют игру команды. Дьокереш преображает ее, потому что делает «Спортинг» опаснее в любой момент. Его отличные физические данные особенно проявляются в концовках», – восхищался главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим зимой.

Почему Дьокереш так хорош? Есть ли у него хотя бы какие-нибудь изъяны? Готов перейти в топ-клуб? Настало время разобраться:

● В «Спортинге» Виктор стал форвардом с разнообразным движением. Он по-разному угрожает соперникам.

● Швед – важный элемент прессинга при Амориме. Его агрессия помогает возвращать владение в неочевидных ситуациях.

● Какие качества делают его таким сильным? Это скорость, дриблинг и освобождение зон для партнеров.

● Но есть и сложности – не всегда заполняет штрафную в позиционных атаках и ошибается в подыгрыше.

● Дьокереш готов переехать в топ-клуб? Мелькали разные инсайды, но до переговоров так и не дошло.

Какая роль у Дьокереша в «Спортинге»?

Для начала опишем стиль Дьокереша и его роль в нынешнем «Спортинге». Его можно назвать форвардом с широкими полномочиями . В схеме 3-4-2-1 при владении Виктор появляется практически везде.

Это помогает ему находить множество моментов. В совокупности с убойной реализацией (забил на 0,16 мячей за игру больше ожидаемого) получается мощная смесь. Только у бывшего партнера шведа Паулинью показатель мощнее (0,39), но он играл почти в два раза меньше.

Как все работает? Во-первых, Дьокереш неизменно становится адресатом для навесов или прострелов и активно открывается у ворот. В прошлом сезоне по действиям внутри штрафной (8,7 на 90 минут) никто в лиге не опередил Виктора. Ближайшие преследователи – Франсишку Консейсау из «Порту» (8,0) и тот же Паулинью (7,1).

Во-вторых, Виктор очень часто смещается ниже в зону перед штрафной или уходит на фланги (чуть чаще налево для смещений под правую рабочую ногу). Так его ареал обитания значительно расширяется и усложняет жизнь соперникам.

Очень трудно предсказать, откуда придет угроза. Это хорошо показывает тепловая карта форварда из прошлого сезона португальской лиги.

Благодаря такой вариативности движения его любимые приемы становятся максимально эффективными. Это забегания за спину защитникам и рывки с мячом на пространстве или после удачной обводки.

Иногда они сочетаются в одном эпизоде. Вот против «Лилля» «Спортинг» перехватил мяч около штрафной. Уже через несколько секунд Педру Гонсалвеш сделал закидушку на Дьокереша.

Виктор подхватил мяч, протащил его несколько метров и пробил после обыгрыша Бафоде Диаките.

Да, на пространстве шведа практически не остановить, но и при длительном владении он полезен. «Спортинг» контролировал мяч 59,1% времени (вместе с «Бенфикой» уступили «Порту» – 63,1%) и создавал остроту в похожих ситуациях с более серьезным сопротивлением. На это указывал и Рубен Аморим в начале года: «У Дьокереша получается все лучше и лучше. «Ковентри» чаще атаковал в переходах, а «Спортинг» много владеет мячом, и он адаптируется к этому. Виктор становится более разноплановым игроком».

Уникальное движение влияет не только на моменты Дьокереша. «Я сильный и быстрый форвард с жаждой голов. Двигаюсь к воротам как можно чаще, когда получаю мяч. Также стараюсь создавать моменты для партнеров», – подчеркивал Виктор после перехода. Он действительно командный игрок и активно участвует в подыгрыше.

По основным показателям в созидании в абсолютных значениях Дьокереш стабильно входил в топ-3 «Спортинга» в прошлом сезоне. При пересчете на 90 минут это выглядит уже не так впечатляюще, но Дьокереш все равно рядом с топ-5. А ведь он конкурирует с инсайдами и латералями, изначально нацеленными на обострение.

И тут форвард проявляет себя по-разному. При длинных передачах или комбинациях перед штрафной ценится его умение сыграть в одно или два касания. Так «Спортинг» получает дополнительного адресата и не передерживает мяч.

При этом Дьокереш не только становится одним из звеньев в розыгрышах, но сам способен вывести партнера на удар. Здесь он оказался слева и ушел от Аиссы Манди в центр.

В итоге Виктор вырезал передачу на Гонсалвеша. Вратарь «Лилля» Люка Шевалье спас после удара практически с линии вратарской.

Фиксируем: Дьокереш в «Спортинге» получил роль форварда в 3-4-2-1 с разноплановым движением (активно открывается в штрафной, уходит ниже в центр или смещается на фланги). Поэтому угроза возникает из любой точки и в разных сценариях: кроссы, рывки за спину или проходы на ведении .

При этом Виктор очень полезен в подыгрыше . Он участвует в комбинациях (обычно требуется минимум касаний) или создает для партнеров моменты после индивидуальных действий.

А как у Дьокереша с обороной?

Выше мы описали его задачи при владении (действительно заслуживают отдельного пункта). А как Аморим использует Дьокереша в обороне?

«Спортинг» выбирает разные режимы. Против конкретных соперников действует более осторожно, использует средний блок и лишь эпизодически вступает в прессинг. Тогда Дьокереш остается высоко в формации 5-4-1 и закрывает зону.

При более агрессивном плане «Спортинг» обычно начинает персональное давление после паса назад и напрягает вратаря. Часто этим занимается как раз форвард. Но ему нужно еще и одновременно перекрывать направление паса на одного из защитников.

Пример из прошлогоднего матча с «Аталантой». Дьокереш накрыл Хуана Муссо и не дал развернуть атаку на Берата Джимшити левее. Хозяев в итоге выручило смещение Тена Копмейнерса ниже, но Виктор свою работу сделал грамотно.

Швед выдерживает нужную интенсивность и в основном действует внимательно . Ситуации, когда Дьокереш выключился из игры и из-за его недоработок рухнула вся структура, возникают очень редко.

Даже наоборот: агрессия Виктора помогала «Спортингу» возвращать мяч в не самых очевидных эпизодах. Против «Бенфики» центральный защитник Эдуарду Куарежма после прохода в контратаке потерял мяч. Александер Ба откатил мяч чуть в сторону, но Дьокереш не наблюдал со стороны, а сразу сделал движение.

Антониу Силва не увидел движение форварда и проиграл единоборство. Так Дьокереш вернул владение, хотя изначально расклад был явно не в пользу хозяев.

Что нужно запомнить? В обороне Дьокереш закрывает зону в среднем блоке или во время прессинга опекает одного из соперников с выдергиваниями на вратаря . Он редко экономит силы, а иногда благодаря нужной агрессии возвращает мяч «Спортингу» сразу после потери.

Чем Дьокереш особенно поражает?

А теперь ответим на частый вопрос: почему же Дьокереш настолько хорош? Выделяются три сильных качества – скорость, мощный дриблинг и стягивание внимания на себя .

Первое позволяет Виктору уверенно чувствовать себя в любой ситуации. Реактивность форварда проявляется в позиционной атаке (отрывается от защитников при разрезающих передачах) и при переходах (рывки под закидушки или пасы низом).

Как против «Браги», когда Маркус Эдвардс в контратаке протащил мяч к штрафной и вывел его на удар. Швед грамотно оказался между двумя игроками и вовремя ускорился, но не смог в касание прокинуть мяч мимо вратаря.

На примере выше Дьокереш избежал офсайда. Он чувствует линию и не позволяет защитникам поймать себя в ловушку.

Важно, что скорость Дьокереша не пропадает, когда перед ним свободная зона и нужно двигаться туда с мячом. Если он разогнался, то совладать с ним очень трудно даже быстрым игрокам.

Второе сильное качество – разнообразный дриблинг в сочетании с проходами на ведении. Виктор попал в топ-15 лиги по попыткам и удачным обводкам, а по проникновениям в штрафную на рывках его опередил только Консейсау (4,05).

Любимый прием шведа – смена направления с работой корпусом. Чаще всего он стартует левее и в итоге смещается под правую ногу, но защитникам каждый раз сложно удерживать равновесие после его движений.

Вот как это работает. Опорник Хидемаса Морита в контратаке увидел его рывок левее.

Дьокереш ворвался в штрафную, в последний момент убрал мяч под правую и пробил из-под Силвы.

Стягивание внимания на себя позволяет Виктору приносить пользу в подыгрыше. Он регулярно отвлекает двух или трех соперников, а рядом появляется пространство.

Ему хватает интеллекта сыграть на свободного партнера. Он не передерживает мяч и разбирается в одно или в два касания. «Дьокереш дает команде не только голы. Виктор делает ассисты, освобождает пространство и всегда имеет рядом двух игроков», – объяснял Аморим.

Иногда ему даже не нужно делать касания, чтобы создать брешь в линии обороны. Против «Аталанты» он увел на фланг Джимшити и позволил Матеусу Рейсу по прямой добраться до штрафной (хозяев выручило только смещение опорника Эдерсона).

Именно эти качества делают Дьокереша настолько сильным и разноплановым форвардом. Его ускорения, дриблинг с дальнейшим ведением на рывке и стягивание внимания на себя уже сейчас на топовом уровне.

У Дьокереша есть изъяны?

Но поговорим и про недостатки. Сейчас прослеживаются два направления – насыщение штрафной при владении и поиск вариантов после приема .

Мы отметили, что движение Дьокереша позитивно влияет на атаку «Спортинга». Но тут есть и негативный момент.

В переходах он не так заметен. Смещения в зону перед штрафной или на фланги помогают найти свободу и оттуда двигаться выше. Но при длительном контроле шведа иногда не хватает в штрафной.

Причем Виктор обычно не отнимает зоны у партнеров, а уходит туда в случае недостаточного заполнения пространства. Но тогда получается лишь сохранить мяч, а «Спортинг» теряет мощного в борьбе форварда при кроссах.

Иногда швед сам доставляет мяч в штрафную, но не оценивает ситуацию вокруг и делает подачу или прострел в пустую зону. Такие эпизоды возникают в любом режиме.

В первом туре ЛЧ в одной из контратак Дьокереш оказался левее и рванул вдоль фланга.

Так он отвлек на себя двоих, уперся в угол и подавал в штрафную, где был только один Гонсалвеш. Диаките все равно заблокировал его попытку.

Другой ракурс – решения после приема в подыгрыше. Дьокереш эффективен, когда заранее знает направление передачи и делает минимум касаний .

Но периодически он начинает думать только в момент приема. Тогда Виктор тормозит атаку или не видит лучшего варианта. В худшем случае соперник подбирается к нему и возвращает владение.

Наглядный эпизод: форвард не заметил свободного Гонсалвеша левее, так как принял мяч ближней ногой и отвернулся. К тому же Дьокереш еще и не совсем удачно обработал мяч и потерял под давлением.

Починки этих двух аспектов не хватает для выхода на элитный уровень. Но оба (заполнение штрафной в позиционных атаках и решения после приема) вполне можно улучшить, поэтому в будущем Дьокереш станет еще мощнее.

Дьокереш уедет в топ-клуб?

А теперь порассуждаем: готов ли Дьокереш к переезду в топ-клуб ?

Виктор – форвард с широким диапазоном движения, опасный после кроссов, забеганий за спину и рывков с мячом благодаря скорости, эффективному дриблингу и освобождению зон для партнеров. Он еще и серьезно помогает в подыгрыше через участие в комбинациях или собственные действия. Аналог – Дарвин Нуньес (но Дьокереш еще и лучше реализует моменты).

Аргументов в пользу игрока гораздо больше . Он перерос португальскую лигу, стремительно прогрессирует и поражает разноплановостью. Смущает лишь перенос цифр в более сильную лигу (всегда сложно прогнозировать) и специфика его стиля (не каждой команде нужен форвард с таким диапазоном движения).

Весной и летом появлялись многочисленные слухи, но до реальных переговоров так и не дошло. «Сейчас я не слишком задумываюсь о переходе, хочу выиграть лигу и Кубок со «Спортингом» – вот куда вкладываю всю энергию и силы. Но говорить об этом приятно и интересно, посмотрим, что будет летом», – отвечал форвард.

Важный нюанс – 100 миллионов евро отступных в контракте.

Основные варианты из инсайдов:

● «Челси» – новости возникали еще в период Маурисио Почеттино в команде. Сложно сказать, как к такому варианту относится Энцо Мареска, но в нынешнем сочетании Дьокереш смотрелся бы интереснее Николаса Джексона.

● «Арсенал» – наиболее интересный заход. Микелю Артете на позиции форварда нужен гибкий игрок с умением создавать зоны для партнеров, искать пространство в штрафной или между линиями и отрабатывать в обороне в разных режимах (прессинг и средний блок). Виктор подходит под эти характеристики.

● «Барселона» – наименее любопытный сценарий. Ханси Флик не предоставит шведу такие полномочия, а без разнопланового движения он уже не так эффективен.

● «Милан» – с подписанием Альваро Мораты и при наличии Ноа Окафора Паулу Фонсека не так остро нуждается в форварде. Еще отталкивают финансовые возможности команды и особенности лиги (против персональной опеки Дьокерешу сложнее).

Пока из всех слухов наиболее вероятным кажется переход в «Арсенал», но только на бумаге. Есть вопросы и к адаптации в АПЛ (возрастет уровень интенсивности).

Все это не отменяет того, что сейчас Виктор в сумасшедшей форме. Даже со скидкой на уровень лиги его навыки выглядят мощно, а со сдерживанием у соперников возникают проблемы (неизвестно, откуда придет угроза). Такое сочетание делает его одним из самых перспективных форвардов в мире.

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Фото: Pedro Rocha/Global Imagens/Atl, Valter Gouveia/Keystone Press Agency, NIKLAS LARSSON/imago sportfotodienst/Global Look Press ; East News /Patricia DE MELO MOREIRA / AFP, Patricia DE MELO MOREIRA / AFP