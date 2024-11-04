Где пропадает Серхио Рамос? Ведет переговоры с «Бокой»

Необычный вариант.

Серхио Рамос близок к новому клубу – ведет переговоры с «Бока Хуниорс».

38-летний Серхио уже контактировал с президентом клуба Хуаном Романом Рикельме и тренером Фернандо Гаго. Придется немного ужаться в финансах: ему готовы платить 5 млн евро в год, тогда как в «Севилье» Рамос получал 11 млн.

На Рамоса выходили из Южной Америки и Африки, говорили про МЛС. Мешают высокие запросы

Серхио без клуба с июня, с тех пор всплывали разные варианты – в том числе экзотические.

● Защитник сразу допустил возможный переезд в МЛС: «Я еще не обдумывал будущее. Слава Богу, есть несколько предложений, которые могут быть интересными, но пока не думал о том, что я буду делать и где продолжу карьеру. Футбол – это результат, посмотрим, что получится. США действительно всегда привлекали меня качеством жизни, менталитетом и философией, но это ничего не значит, потому что нужно многое взвесить, прежде чем принимать решение».

В сентябре писали об интересе со стороны «Сан-Диего» – нового клуба, который пока не сыграл ни матча. Создан в 2023-м, в феврале дебютирует в МЛС. Рамос мог стать одноклубником Ирвинга Лосано – экс-игрок ПСВ и «Наполи» перешел еще в июне, но до конца года будет играть за ПСВ.

● Вскоре после ухода из «Севильи» заговорили о возможном переходе в «Аль-Наср» – Рамоса приглашал Криштиану Роналду и спортивный директор Фернандо Йерро. Говорили про многомиллионный контракт (точные цифры не назывались), но почему-то не сложилось.

Как и с другим саудовским клубом, «Аль-Орубой», куда защитника отправлял инсайдер Саша Тавольери. И здесь переговоры сорвались по неназванным причинам.

● В сентябре игрока предложили бразильскому «Васко да Гама», препятствием стали разногласия по финансам. Об этом сообщал бывший игрок клуба Эдмундо: «Очень известный агент из Рио-де-Жанейро, представитель Марсело, вышел на клуб и предложил Серхио. Начались переговоры, и он запросил очень высокую зарплату. Конечно, переход [Рамоса] был бы фантастикой, он тренируется и хочет играть, но пожелание [по зарплате] абсурдно»

● В октябре на защитника вышел египетский «Замалек», но и эта история быстро закончилась. Член совета директоров «Замалека» Хани Шукри объяснил, что зарплатное предложение не соответствовало требованиям игрока.

● Писали про интерес неназванных турецких клубов. С ними не дошло даже до переговоров.

Теперь общается с «Бокой» – там тоже предлагают меньше, чем он получал в Испании, но шансов больше. Серхио раньше признавался, что однажды хотел бы сыграть за этот аргентинский клуб, который ему нравится больше, чем принципиальный соперник «Ривер Плейт».

Рамос после ухода из «Севильи»: отдыхал с семьей, встретился с бойцом Топурией, обменялся футболками с Кроосом

Во время поиска клуба Серхио Рамос не уходил в тень.

Первым делом после ухода из «Севильи» испанец отправился на отдых с женой Пилар Рубио и четырьмя детьми.

Параллельно поддерживал форму и тренировался индивидуально.

Уделял время растяжке и работал с весом.

С конца лета Рамос несколько раз встретился с бойцом UFC Илией Топурией. В августе даже тренировался с ним и подарил футболку сборной Испании.

А в октябре сопроводил на церемонии взвешивания UFC 308.

Еще одна топ-встреча – с Тони Кроосом в конце августа. Бывшие одноклубники обменялись футболками и оставили друг другу послания. Кроос также подарил Рамосу бутсы adidas 11Pro.

А в сентябре Серхио побывал в мире моды – поучаствовал в аутентичной фотосессии .

Вернется ли в футбол?

30 игроков без клуба: Рамос, Навас

Фото: Gettyimages.ru /Fran Santiago, Gonzalo Arroyo Moreno; instagram.com/sergioramos