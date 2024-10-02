30 топ-игроков без клуба – кто остался даже сейчас?

Рамос, Фернандес и даже Балотелли.

Трансферное окно закрылось во всех странах, но на рынке еще много статусных игроков – их можно подписать прямо сейчас.

Вот главные.

Марио Фернандес (34 года)

Период в «Зените» не задался: не договорился по зарплате, а травмы и возраст мешают найти новый клуб даже в командах РПЛ ниже статусом. Писали об интересе «Химок», но там опровергли, и больше новостей не было.

Ахмед Муса (31 год)

Еще один экс-игрок ЦСКА. Последние три сезона играл в Турции: ушел из «Сивасспора» еще в феврале, там перестали вовремя переводить зарплату. Весной писали о возвращении в «Аль-Наср», где он три года выступал после аренды в ЦСКА. Но нет, пока Муса не играет вместе с Роналду.

Деле Алли (28 лет)

У англичанина истек контракт с «Эвертоном», который позволил восстановиться после травмы паха. Сейчас нет прогнозов о будущем Алли. Зато есть цель, как он сам говорил: «У меня стоит напоминание на 11 часов утра каждого дня: «Чемпионат мира 2026 года».

Виссам Бен-Йеддер, 34

Виссам страдает и готов лечиться от алкоголизма. Чтобы избежать предварительного заключения за изнасилование, ведь год назад его обвинили сразу несколько девушек из Франции. Шанса остаться в топе почти нет.

Серхио Рамос, 38

Самый статусный в списке. Серхио не договорился с «Аль-Орубой», теперь ждет предложений от клубов посильнее. Вряд ли они придут, потому что игрок провалил последний сезон в «Севилье». Рамос планировал остаться в родной команде, но там сейчас финансовый кризис.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг, 35

Камерунец отыграл в «Баварии» четыре сезона, но так и не стал первым выбором в нападении. Хотя запомнился яркими вспышками. Сейчас Шупо ищет варианты во Франции: пишут о «Валансьене» из третьей лиги.

Жоэль Матип, 33

Покинул АПЛ после восьми сезонов в «Ливерпуле». С декабря 2023-го восстанавливался после травмы крестов. В июле Фабрицио Романо писал о возможном приходе в «Байер», но пока без клуба. Матипа боятся брать из-за травматичности.

Марио Балотелли, 34

Форвард поссорился со швейцарским «Сьоном», в итоге сидит без клуба. Вариантов нет, хотя Марио высоко метит – хочет еще поиграть в Серии А. Но пока ведет переговоры из испанским «Интерсити» из третьей лиги.

Алиреза Джаханбахш, 31

Иранский вингер с опытом игры в АПЛ и выдержавший энергозатратный стиль тренера «Ливерпуля» Арне Слота. На рынке пишут, что может согласиться на приемлемую зарплату, но пока ограничился интересом от московского «Динамо» и «Рейнджерс».

Рафинья, 31

Брат Тиаго Алькантары два года играл в катарском «Аль-Араби», но из-за постоянных травм контракт не продлили. Уже полгода как игрок пропал из соцсетей. Вероятно, закончит карьеру – вслед за братом.

Симон Кьер, 35

Кьер доиграл пятый сезон за «Милан» и ушел вместе со Стефано Пиоли. Съездил на Евро и за лето не определился с новой командой. Была информация об интересе «Венеции», но не договорились по зарплате. Симон не переживает – всерьез увлекся киберспортом.

Адам Унас, 27

Ушел из-за признания в любви к «Марселю», за который даже никогда не играл: «Фанатов «Марселя» слышно даже в Лилле, они лучшие во Франции. На «Велодроме» удивительная атмосфера. Я смотрю все матчи». «Лилль» не оценил такой подход и не продлил контракт Адама. Его зовут в Катар.

Лорис Кариус, 31

Числился в «Ньюкасле», за три года отыграл всего два матча. Большой вопрос, кто подпишет немца с таким бэкграундом. Он хочет в Италию, конечно, там живет его прекрасная жена Дилетта Леотте.

Серж Орье, 31

Уже третий сезон начинает на рынке. В 2021-м покинул «Тоттенхэма», привлек внимание клубов РПЛ и подписался с «Вильярреалом». Потом играл за «Ноттингем», а последние полгода провел в «Галатасарае». Правда, отбегал там всего четыре матча.

Кейлор Навас, 37

Пишут, что очень хотел в «Барселону» после травмы Тер Стегена. В июле писали о возможном переходе в «Монцу», но пока и этого не произошло. Навас не планирует заканчивать, поддерживает хорошую форму и может вернуться в костариканский «Депортиво Саприсса», там он начинал.

Левен Курзава, 32

В старте «ПСЖ» не появлялся аж с 2021-го. За последние два сезона – четыре игры. Был в «Фулхэме», там не закрепился. Ушел и обвинил «ПСЖ» в неуважении. Весной писали про «Адана Демирспор», летом – о египетском «Аль-Ахли». Левен хотел бы остаться в Европе.

Дэниэл Амарти, 29

Чемпион Англии в составе «Лестера», два года назад ушел из клуба. Был сезон в «Бешикташе», но там ганца не оценили и не продлили годичный контракт. Сейчас вариантов нет.

Алексис Бека-Бека, 23

Летом экс-игрок «Локомотива» расторг контракт с «Ниццей», рассчитанный до 2027-го. Не появлялся на поле с сентября 2023-го, после того как заявил о намерении покончить жизнь самоубийством. Уже после «Ниццы» признался – пора «перевернуть страницу». Пока неясно, где это произойдет.

Брэндон Уильямс, 24

Воспитанник «Ман Юнайтед», не заиграл ни в «Норвиче», ни в «Ипсвиче». «МЮ» не предложил новый контракт, на что Брэндон отреагировал эмоциональным постом. Пишут, что характер Уильямса не переносил Эрик тен Хаг – один из причина ухода.

Седрик Соареш, 33

Ушел из «Арсенала», но не договорился с «Бешикташем», и трансфер сорвался в последний момент. Новых вариантов пока не видно, хотя писали про интерес «Саутгемптона» – отыграл там пять сезонов.

Жан-Поль Боэтиюс, 30

Осенью 2022-го у Боэтиюса диагностировали опухоль яичек. «Герта» не стала продлевать контракт и помогать с лечением. Зато включился «Фейеноорд»: помог с операцией и предоставил базу для поддержания формы.

Андер Капа, 32

Тихо покинул «Атлетик», провел сезон в «Леванте», но там не закрепился – помешали травмы. Пока Андер разводит альпак.

Саму Кастельехо, 29

Экс-вингер «Милана» поссорился с «Валенсией»: там отказались продавать его в Саудовскую Аравию, заломив космические деньги. Саму провел в аренде средний сезон с «Сассуоло», вместе вылетели. Под конец лета Кастельехо расторг контракт и грозит судом.

Патрик ван Анхолт, 34

Три года назад покинул Англию, поиграл в Турции и Нидерландах. Теперь ушел из «Галатасарая», а где играть дальше – огромный вопрос. Ищет варианты на родине, там живет вся семья.

Кристоф Крамер, 33

Чемпион мира аж из 2014-го не продлил контракт с «Гладбахом»: там управленческий и финансовый кризисы. Последние годы Крамер был игроком ротации. Совсем потерял скорость, теперь работает на телевидении и собирает карточки покемонов – уже 151 штука. Может, ну этот футбол?

Мариано Диас, 31

Приходил в «Севилью» из «Реала», а на первой тренировке впечатлил всех лишними килограммами и животиком. Мариано скинул вес, но так и не заиграл. Конечно, мешали травмы. Мариано давно не сверкает, как однажды в «Лионе».

Франсис Коклен, 33

Шесть лет назад покинул «Арсенал» и все это время играл в Испании. С «Вильярреалом» выиграл Лигу Европы и забил «Ливерпулю» в полуфинале ЛЧ, но все это было два-три года назад. Сейчас – в поисках клуба.

Этьен Капу, 36

Этьен тоже покинул «Вильярреал», чуть раньше Коклена. Капу сейчас всерьез думает о завершении карьеры, ведь ему уже 36.

Буна Сарр, 32

Ушел из «Баварии», где провел 16 матчей за четыре сезона Бундеслиги. Еще не играл в 2024-м из-за порванных крестов.

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Фото: Gettyimages.ru /Gonzalo Arroyo Moreno, Alex Caparros, Paul Harding, Fran Santiago, Alex Pantling; РИА Новости /Павел Бедняков