Пока футбольный мир ждет объявления о новом клубе Рамоса, Серхио посвящает себя моде📸

Будущее Серхио Рамоса остается неопределенным. Бывший капитан «Реала», по слухам, был близок к переходу в МЛС, но в итоге решил сделать выбор в пользу Саудовской Аравии и клуба «Аль-Оруба».

38-летний защитник находится в статусе свободного агента. Его последним клубом была «Севилья».

Пока журналисты и болельщики продолжают гадать и ждать окончательного решения Серхио, сам футболист не теряет времени зря, наслаждается жизнью и, помимо семьи и тренировок, посвящает себя еще одной своей давней страсти – моде.

Недавно Рамос принял участие в стильной фотосессии – предлагаем оценить результат.