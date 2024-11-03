«Он все еще монстр». Де Хеа тащит «Фиорентину» – после года без футбола!

Получил комплимент от Дзоффа.

Давид Де Хеа снова на слуху – преобразил «Фиорентину» и идет в лидерах Серии А. А еще блистает против топов: уже вытаскивал два пенальти за матч.

Места в топ-4 не было бы без спасений испанца – кажется, он возвращается.

Де Хеа приходил запасным, но теперь в основе. Мало пропускает и раздает автографы соперникам

Де Хеа в «Фиорентине» с середины августа – подписался свободным агентом на год.

Сразу после перехода признавался, что возвращение оказалось трудным: «Год я провел в Манчестере, а затем вернулся в Мадрид, чтобы тренироваться. Я хотел вернуться на высший уровень, я не останавливался. Тренироваться в одиночку нелегко, к тому же я провел 12 лет в Манчестере, и это мой дом. Мое сердце всегда будет там, мне было трудно найти мотивацию, чтобы оценить новые предложения, и я принял решение взять паузу на год.

У меня все хорошо, я тренировался каждый день, даже больше, чем раньше. У меня не было других вратарей, с которыми можно тренироваться. Я в хорошей форме, возможно, первые несколько игр нужно будет привыкать, но я играю уже много лет, надо просто встать на ворота».

Дебютный матч не задался: пропустил три от «Академии Пушкаша» в плей-офф отбора ЛК (3:3), зато помог в ответке – закончили 1:1 и прошли дальше в серии пенальти. Де Хеа отразил один из ударов – огорчил Роланда Сольноки.

Испанец приходил запасным, но быстро ворвался в основу – вытеснил Пьетро Терраччано и стабильно выходит с первых минут.

Статистика неплохая: три сухих матча из девяти в сезоне. Даже если пропускал, редко больше одного мяча – во всех турнирах получил три от «Академии Пушкаша» в том триллере с 3:3, и столько же от «Аталанты» в середине сентября (2:3).

3 октября Де Хеа раздавал автографы игрокам валлийского «Нью Сэйнтс» после матча в ЛК (2:0). Испанец провел всю игру в запасе, но нашел время на всех – футболисты выстроились в очередь, чтобы поболтать с вратарем.

Звезда не только на поле.

Де Хеа теперь мастер по пенальти. Раньше с этим были проблемы

Статистика Давида по отраженным пенальти (без учета послематчевых серий) не впечатляет – лишь 14 из 78 (17,9%). Особенно в последние годы: с 2021-го взял всего четыре удара, включая этот сезон (об этом ниже). В какой-то момент серия без сэйвов с точки достигла семи лет – не отмечался с октября 2014-го до сентября 2021-го.

Однако в Италии вратарь подтянул и этот аспект. Успех против венгров в ЛК – не единственный в сезоне.

Де Хеа сверкнул в матче лиги против «Милана» в начале октября (2:1). Миланцы дважды били с точки, но испанец все отразил.

На 46-й минуте огорчил Тео Эрнандеса.

На 56-й – Тэмми Абрахама.

Сохранил интригу в матче, победный гол внес Альберт Гудмундссон в концовке. Этого не было бы без волшебства от Де Хеа, он первым с мая 2016-го взял аж два пенальти в матче Серии А. Давид повторил достижение Федерико Маркетти: тогда играл за «Лацио», помог выстоять против «Карпи».

После игры вратарь скромничал: «Эта победа имеет решающее значение. Работа, которую мы проделали за последние несколько недель, наконец, начинает приносить плоды. Победа над «Миланом» может положить начало выдающемуся сезону. Это был невероятный вечер. Я хочу сосредоточиться не на отраженных пенальти, а на работе всей команды, чтобы дарить болельщикам такие матчи, как этот».

И получил комплимент от Дино Дзоффа: «Поздравляю Де Хеа. Отразить две пенальти – невероятно, мне никогда такого не удавалось».

Тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино впечатлился: «Он все еще монстр, игрок мирового класса. Мы благодарны Давиду каждый день. Он первоклассный вратарь и образец для подражания».

На странице «Фиорентины» в твиттере появилась фотография переделанной мраморной статуи Давида, созданной скульптором Микеланджело Буонарроти. Теперь на снимке изображен испанский голкипер «Фиорентины».

Подпись: «В городе появился еще один Давид».

После такого статус основного вратаря точно не подвергался сомнению. Пока Де Хеа не дает повода усомниться в себе – резво вернулся в большой футбол.

Фото: East News /Paolo Giuliani / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Gettyimages.ru /Francesco Scaccianoce; Massimo Paolone/Keystone Press Agency/Global Look Press