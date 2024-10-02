«Судья голову опустил, как обосрался #####». Скандальный камбэк за две минуты – в финале Кубка Казахстана

Был ли пенальти?

«Актобе» впервые за 16 лет выиграл Кубок Казахстана. В финале против «Атырау» (западно-казахстанское дерби) все решилось суперкамбэком на последних минутах.

Но в медиа обсуждается только спорное судейское решение.

«Актобе» вырвал победу голами на 89-й и 90-й минутах. Ключевой эпизод – пенальти

«Атырау» открыл счет в середине первого тайма: Николай Сигневич переправил мяч в сетку головой. Вскоре экс-форвард сборной Беларуси станет героем очень эмоционального флэш-интервью.

А все из-за сумасшедшей развязки. На 86-й минуте «Актобе» подал в штрафную, где Матео Барача придержал за футболку защитник «Атырау» Олжас Керимжанов. Поначалу показалось, что эпизод заиграли, но затем судью Данияра Сахи позвали к видеопросмотру. После вмешательства ВАР арбитр назначил пенальти, который Алибек Касым реализовал.

Не успели зрители толком разглядеть повтор гола, как панамец Фредди Гондола закатил второй мяч в ворота обескураженного «Атырау». Голы прилетели на 89-й и 90-й минутах.

После финального свистка атыраусцы что-то активно высказывали судье.

Этим камбэком «Актобе», помимо первого за 10 лет трофея и увеличенного денежного приза, гарантировал себе место в еврокубках на следующий сезон. А вот «Атырау» после победы в Кубке-2009 проиграл уже пять финалов подряд: один в Суперкубке и четыре в Кубке (рекордсмены по этому показателю).

«Не могу объяснить этот цирк». Игроки «Атырау» не сдерживаются в оценках

Громче всех после матча высказался автор первого гола Николай Сигневич :

«Мы спрашиваем, где был фол. А он ходит там голову вниз опустил, как обосрался #####. Он дождался 85-й минуты, понимал, что они ни одного момента не могут создать и ##### нарисовал им пенальти. Мы посмотрели момент, просто обычная борьба в штрафной.

Чудак на мне пол игры сверху висел, танго со мной танцует, никакого фола. Некоторые игроки из «Актобе» извинились, но я сказал им, что они здесь не причем, это не их вина. Это просто ######, пусть он даст пресс-конференцию и расскажет, как он принял такое решение. Пусть они объясняют решения, по факту мы ничего не можем, нас убили, сейчас пройдет три-четыре дня, все замолкнут и чемпионат продолжится, забыли. Нам со всего мира пишут, что это позорище».

Украинский полузащитник «Атырау» Александр Нойок рассказал об атмосфере в раздевалке после поражения: «Честно говоря, вообще нет ни эмоций, ни какой даже правильной мысли, чтобы объяснить этот цирк, который произошел на последних минутах матча. Мы посмотрели момент 600 тысяч раз в раздевалке . Судья дает смешной пенальти, который убивает такой маленький клуб, как «Атырау». Честно, никогда в жизни не говорил по поводу судейства, но это катастрофа.

Надо было пригласить арбитров в раздевалку и посмотреть, что там происходит. У нас есть семьи, родители, дети, друзья, которые смотрят это все. Вы сами все видели. Мне просто обидно за слезы наших друзей, матерей и жен. Все сейчас плачут от такого несправедливого беспредела. Слезы у ребят, руководителей и тренеров. Я горд за команду. Но, видите, все не по футбольному принципу сегодня произошло».

Главный тренер «Атырау» Виталий Жуковский отказался обсуждать судейство: «Ребят по-отцовски жалко, но надо двигаться дальше. Если начну говорить про судейство, получится, будто я сопли жую. Я бы не хотел так делать. Вообще не хочу говорить про судей».

Тренер «Актобе» Игорь Леонов тоже ушел от ответа: «Эпизод видел, но не могу судить, был пенальти или нет. Есть ВАР, есть судьи, не могу это комментировать».

«Формальные основания для пенальти есть». Мнения экспертов

Экс-судья и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев считает, что арбитра Данияра Сахи вообще не стоило приглашать к видеопросмотру:

«На наш взгляд, ВАР Омаров Рустам не должен звать к монитору арбитра при таком единоборстве. Да, задержка за футболку была, но так ли она повлияла на развитие эпизода? Не самое очевидное вмешательство ВАР в работу Данияра Сахи.

Все-таки в финале Кубка на последних минутах хочется видеть 100% нарушения правил, а таких захватов довольно много в каждой игре, в том числе в штрафной площади.

Формальные основания для пенальти есть. Если реф каждую такую задержку свистит – один вопрос. Момент вне контекста матча слабый для вмешательства ВАР».

Тренер и функционер Болат Есмагамбетов считает , что решение было на усмотрение арбитра: «Не вижу суперскандала. Это обычное судейство в Казахстане. Есть моменты когда 50 на 50. Здесь был повод и судья ставит пенальти. Мы же понимаем, что последние минуты при счете 1:0 нужно действовать максимально аккуратно. Если держать за футболку, то судья зафиксирует нарушение. Зачем нужно было придерживать за футболку в том моменте?

Тем более было много разговоров о симпатии судей к «Актобе». После такого футболисты должны были быть вдвое мотивированы. Нужно сыграть еще надежнее, чтобы не было поводов придраться. После пенальти был счет 1:1 – игра продолжается. Вы пропускаете сразу же второй – это ваша проблема. Не считаю, что это было убийство».

В этом сезоне с участием Данияра Сахи уже случался скандал. В апреле он также после вмешательства ВАР назначил пенальти в пользу «Актобе» в ворота «Кайрата» (3:1). Владелец алматинского клуба Кайрат Боранбаев был очень недоволен: «Могу поздравить «Актобе» и судей с победой. Судья испортил игру, вот и все. Они испортили праздник футбола, вы же понимаете тонкости, судьям много не надо – один, два свистка и все, когда равные команды играют».

Сахи отработал третий кубковый финал – и что интересно, он указывал на точку в каждом из них. В Суперкубке-2022 судья назначил по пенальти в обе стороны («Тобол» и «Кайрат»), а в Суперкубке-2023 с 11-метрового победный гол забила «Астана».

Но громче всего получилось именно сейчас.

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Фото: ФК «Актобе» ; ФК «Атырау»