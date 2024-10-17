📸🎥 «Барса» выйдет на класико в форме с лого Coldplay. Игроки показали новую футболку в стильном фотосете
После подписания контракта со стриминговым сервисом Spotify у «Барсы» появилась традиция – выходить на класико в форме с логотипами известных музыкантов.
В 11-м туре нового сезона Ла Лиги каталонцы сыграют с «Мадридом» в футболках с эмблемой британской группы Coldplay.
Игроки женской и мужской команд «Барсы» показали новую форму в стильной фотосессии.
Помимо игровой формы Spotify, «Барса» и Coldplay выпустят шарф, футболку, худи.
Еще немного деталей игровой футболки.
Логотип Coldplay появился и на базе «блауграны».
До Coldplay «Барса» уже сотрудничала с колумбийской певицей Karol G.
С каталонской исполнительницей Розалией.
Дрейк тоже залетел на фит с «блауграной».
Самой крутой получилась коллаборация с легендарными Rolling Stones.
Как вам форма «Барсы» и Coldplay?
Готовы зажечь в класико🤘 Хави и звезды «Барселоны» представили коллекцию одежды в сотрудничестве с The Rolling Stones
Rosalia, чей новый альбом будет рекламировать «Барса» в класико, назвала пятерку своих любимых игроков. В топ попал лишь один футболист из команды Хави