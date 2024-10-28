Похоже, над Мбаппе смеются даже в Катаре - бывший игрок Хави не мог не воспользоваться моментом 😜

Состоявшееся в выходные испанское Класико надолго останется в памяти. Одним из ярких моментов матча стало празднование Килиана Мбаппе гола, который в последствии был отменен из-за офсайда.

Игрок «Мадрида» забил «черпачком», что потом продемонстрировал своим жестом во время празднования - многие раскритиковали его, особенно после громкого финального поражения со счетом 0:4.

Спустя сутки после матча катарский футболист Акрам Афиф забил за свою команду «Аль-Садд» и решил высмеять Мбаппе, повторив его жест.

В свое время Афиф тренировался под руководством Хави в Катаре – так что вне всяких сомнений в прошедшую субботу его симпатии были на стороне «Барселоны».