Ямаль − будущий обладатель «Золотого мяча»? Еще на Евро Родри благословил вундеркинда «Барсы»
В понедельник в парижском театре «Шатле» испанский хавбек «Манчестер Сити» Родри получил «Золотой мяч». Он смог опередить двух игроков «Мадрида» − Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора.
В тот вечер вручали и другие награды. К примеру, приз лучшему игроку не старше 21 года − Копа Трофи − получил вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль. Испанец выглядел смущенно, а еще ему почему-то переводили в ухо с английского на французский, а не испанский. Все это слегка выбило парня из колеи.
Мало кто сомневается, что в будущем Ямаль станет одним из основных претендентов на «Золотой мяч». И уж точно в этом уверен Родри, последний его обладатель. Во время финала Евро-2024 хавбек подошел к Ламину и прошептал ему на ухо:
«Продолжай работать, мой брат, продолжай работать, потому что ты можешь получить все, что захочешь».
Высокая оценка от лучшего игрока прошлого сезона. Большая часть футбольного мира надеется, что все так и сбудется.
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Кажется, Винисиус упустил «Золотой Мяч» из-за своего же одноклубника. Вингер «Мадрида» даже не приехал в Париж