Даже Натали Портман троллит «Реал Мадрид» на церемонии «Золотого мяча»
Звездной гостью церемонии вручения «Золотого мяча» стала актриса Натали Портман. Она не чужой человек для футбола: смотрит его, пару лет назад стала совладелицей американской команды «Эйнджел Сити» и даже иногда играет сама!
Еще до того, как появиться в зале парижского театра «Шатле», Портман сфотографировалась с молодыми футболистами «Барселоны». Нельзя не заметить тот жест, который она показала на видео.
Столько пальцев показал Гави Винисиусу, когда во время последнего класико два футболиста столкнулись на поле - по количеству мячей, забитые «Барселоной» на «Бернабеу».
Звезда такого масштаба тащит на такие церемонии ювелирные изделия от модных домой и красуется ими, но авторы подливают чуши в свои посты)