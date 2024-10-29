Даже Натали Портман троллит «Реал Мадрид» на церемонии «Золотого мяча»

Звездной гостью церемонии вручения «Золотого мяча» стала актриса Натали Портман. Она не чужой человек для футбола: смотрит его, пару лет назад стала совладелицей американской команды «Эйнджел Сити» и даже иногда играет сама!

Еще до того, как появиться в зале парижского театра «Шатле», Портман сфотографировалась с молодыми футболистами «Барселоны». Нельзя не заметить тот жест, который она показала на видео.

Столько пальцев показал Гави Винисиусу, когда во время последнего класико два футболиста столкнулись на поле - по количеству мячей, забитые «Барселоной» на «Бернабеу».